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Tarot Card Reading 9 April 2026: आज का दिन मकर और मीन राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है, लेकिन वृषभ और तुला राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. करियर से लेकर सेहत तक, आज कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मशहूर टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज आपकी राशि के लिए कार्ड्स क्या इशारा कर रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों आज अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा. आज आपके सामने कई नए अवसर आएंगे. आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको वांछित परिणाम प्राप्त होंगे.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता सताने वाली हैं. आपको सलाह है कि व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. साथ ही अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के कुछ लोगों को फिलहाल, संतान सुख प्राप्त होगा. इस राशि वालों को मित्रों और रिश्तेदारों के रूखे व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है की नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की जरूरत है. साथ ही आपको सलाह है कि सेहत का विशेष ख्याल रखें. इतना ही नहीं अपने खानपान की आदतों पर काबू रखें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग किसी नई योजना को लेकर आज विचारमग्न रहने वाले हैं. साथ ही आज आपको लोगो से कई तरह की आलोचनाएं सुनने को मिलेंगी. इतना ही नहीं आपका शुभचिंतक के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को अपने जीवन के दृष्टिकोण को थोड़ा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. आप आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काफी प्रेरित रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें. इससे आप अपने कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सुर्खियां बढ़ोरेंगे. साथ ही आप अपने परिवार के साथ आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है. साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र मे मिली प्रगति से काफी संतुष्ट रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा दिन बीतेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा. हालांकि, आपको आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है. आपको सलाह है कि परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें. आपको सलाह है कि अपने संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.