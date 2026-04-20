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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 20 अप्रैल 2026: तुला और कुंभ राशि को होगा बड़ा धन लाभ, मेष, कर्क और सिंह राशि वाले विश्वासघात से रहें सावधान

टैरो राशिफल 20 अप्रैल 2026: तुला और कुंभ राशि को होगा बड़ा धन लाभ, मेष, कर्क और सिंह राशि वाले विश्वासघात से रहें सावधान

टैरो राशिफल 20 अप्रैल 2026: तुला को व्यापार में लाभ और कुंभ को अटका धन मिलेगा. मेष, कर्क और सिंह करीबी लोगों से सावधान रहें. धनु सेहत का ध्यान रखें. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें आज का भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 12:39 AM (IST)
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  • मेष, कर्क, सिंह को दोस्तों से मिलेगा विश्वासघात, आर्थिक निर्णय सोच समझकर लें।
  • वृषभ का आकर्षण बढ़ेगा, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा।
  • कन्या, तुला को व्यापारिक विस्तार, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे।
  • कुंभ को रुके धन की प्राप्ति, मकर को तरक्की मिलेगी।

टैरो राशिफल 20  अप्रैल 2026: सोमवार का दिन तुला राशि के लिए व्यापारिक विस्तार और कुंभ के लिए रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत दे रहा है. हालांकि, मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों को अपने करीबी लोगों और दोस्तों से विश्वासघात मिलने की आशंका है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक कार्ड विश्लेषण के साथ जानें, आज करियर, सेहत और रिश्तों के लिहाज से आपका दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोग आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. आज आपको कोई विश्वासघात करने के लिए सजा दे सकता है. आपको सलाह है कि आज संपत्ति से जुड़े कोई निर्णय न लें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव दिखाई देगा. जिस वजह से लोग आज आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, साथ ही आज आपके परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आज कोशिश करनी है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज अपने करीबी दोस्तों से ही धोखा मिल सकता है. इसलिए थोड़ा संभलकर ही आज सारे काम करें. आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए भी अनुकूल नहीं है. आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा. इस समय अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सावधानी रहें. इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को इस समय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौती पूर्ण होगा. आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खर्च किया गया धन आपको भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को इस समय व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातक इस अवधि के दौरान भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को इस अवधि में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. आपको खांसी बुखार आदि की समस्या हो सकती है. संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक यदि आज मेहनत करते हैं तो आपके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं. आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज विदेश या किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए यह समय पैसों के संबंध में उतार चढ़ाव वाला रहेगा और अप्रत्याशित रूप से यह आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है. आज आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 12:39 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

20 अप्रैल 2026 को किन राशियों को व्यापार में विस्तार और रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं?

20 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों को व्यापारिक विस्तार और कुंभ राशि वालों को रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं।

किन राशियों को 20 अप्रैल 2026 को करीबी लोगों और दोस्तों से विश्वासघात मिलने की आशंका है?

मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों को 20 अप्रैल 2026 को अपने करीबी लोगों और दोस्तों से विश्वासघात मिलने की आशंका है।

वृषभ राशि के जातकों के लिए 20 अप्रैल 2026 कैसा रहेगा?

वृषभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव दिखाई देगा, जिससे लोग जल्द ही प्रभावित होंगे और उनके परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा।

धनु राशि के जातकों को 20 अप्रैल 2026 को किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?

धनु राशि के जातकों को 20 अप्रैल 2026 को खांसी, बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा लेनी चाहिए।

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