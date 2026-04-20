Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष, कर्क, सिंह को दोस्तों से मिलेगा विश्वासघात, आर्थिक निर्णय सोच समझकर लें।

वृषभ का आकर्षण बढ़ेगा, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा।

कन्या, तुला को व्यापारिक विस्तार, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे।

कुंभ को रुके धन की प्राप्ति, मकर को तरक्की मिलेगी।

टैरो राशिफल 20 अप्रैल 2026: सोमवार का दिन तुला राशि के लिए व्यापारिक विस्तार और कुंभ के लिए रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत दे रहा है. हालांकि, मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों को अपने करीबी लोगों और दोस्तों से विश्वासघात मिलने की आशंका है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक कार्ड विश्लेषण के साथ जानें, आज करियर, सेहत और रिश्तों के लिहाज से आपका दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोग आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. आज आपको कोई विश्वासघात करने के लिए सजा दे सकता है. आपको सलाह है कि आज संपत्ति से जुड़े कोई निर्णय न लें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव दिखाई देगा. जिस वजह से लोग आज आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, साथ ही आज आपके परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आज कोशिश करनी है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज अपने करीबी दोस्तों से ही धोखा मिल सकता है. इसलिए थोड़ा संभलकर ही आज सारे काम करें. आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए भी अनुकूल नहीं है. आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा. इस समय अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सावधानी रहें. इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को इस समय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौती पूर्ण होगा. आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खर्च किया गया धन आपको भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को इस समय व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातक इस अवधि के दौरान भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को इस अवधि में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. आपको खांसी बुखार आदि की समस्या हो सकती है. संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक यदि आज मेहनत करते हैं तो आपके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं. आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज विदेश या किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए यह समय पैसों के संबंध में उतार चढ़ाव वाला रहेगा और अप्रत्याशित रूप से यह आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है. आज आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.