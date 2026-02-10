हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Prediction 10 February 2026: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 10 February 2026: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Reading 10 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Feb 2026 12:27 AM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Reading 10 February 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 10 फरवरी 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कमाई के मामले में बहुत शुभ है. भूमि-भवन संबंधी मामलों में लाभ होगा. कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. आज धन निवेश के लिए अच्छा दिन है. जो भी पैसा खर्च करेंगे, वह वापस लाभ देगा. किस्मत आपके साथ है, इसका पूरा फायदा उठाएं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के अधिकारों में वृद्धि होगी. काम से जुड़ी बारीकियां सीखने से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा. आज कोई नया सौदा पक्का हो सकता है. लेखन और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होगा. धन के मामले में आपकी मेहनत रंग लाएगी. अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि वालों का नजरिया सकारात्मक रहेगा. आपकी कोशिशों से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दूसरों की बातों को नजरअंदाज करें और उनके दबाव में आकर अपनी क्षमताओं पर शक न करें. पैसा कमाने के लिए आपको अपने सिद्धांतों के खिलाफ भी काम करना पड़ सकता है. लेकिन, अपनी नैतिक सीमाओं का ध्यान रखें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों को भावुकता से बचना चाहिए. ज्यादा भावुक होने के कारण आप धोखा खा सकते हैं. व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी. कोई नकारात्मक बात अचानक उठने से तनाव हो सकता है. नए काम को कुछ समय के लिए टाल दें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. शांत रहें और सोच-समझकर फैसले लें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वालों को जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना चाहिए. बैठक के बाद आपके कहे हुए शब्दों पर आपको पछतावा हो सकता है. व्यापारियों को कर्मचारियों का सहयोग मिलने से उत्पादन बढ़ेगा. पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा. सोच-समझकर बोलें और काम करें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों को सावधान रहना चाहिए. आपके दुश्मन आपको गलत सलाह देकर नुकसान पहुंचा सकते हैं. पैसे का लेन-देन सावधानी से करें. बीमा और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा. खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे. सतर्क रहें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वाले लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान निकाल पाएंगे. व्यापारियों को पुराना माल निकालने के लिए कम दाम पर सामान बेचना पड़ सकता है. आज आपके ग्राहक ज्यादा फायदे में रहेंगे. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. समस्याओं का समाधान ढूंढने पर ध्यान दें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को बहुत मेहनत करनी होगी, तभी काम सुचारू रूप से चल पाएंगे. आलस्य से बचें. रियल एस्टेट से जुड़े मामले अटक सकते हैं. कम आमदनी के कारण आर्थिक योजनाओं को झटका लग सकता है. मेहनत करें और धैर्य रखें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों को अपने कर्मचारियों की गलतियों पर डांटने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए. आपकी मेहनत का फल मिलेगा. व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी. धन संबंधी मामलों में आपके प्रयास सफल होंगे. सकारात्मक रहें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मकर राशि वाले धन जमा करने पर ध्यान देंगे. पारिवारिक व्यवसाय में वृद्धि होगी. बैंकिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े कामों में लाभ होगा. फाइनेंसर्स का अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. मिले हुए पैसे को कुछ समय तक दोबारा उधार देने से बचें. अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान दें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों का दबदबा बना रहेगा. संतान आपके काम में मदद करेगी. ऑफिस के बाहर के कामों के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है. सोच-समझकर सामाजिक कार्यों पर पैसा खर्च करेंगे. अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल करें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों की रुचि धर्म-कर्म में बढ़ेगी. अपने वर्तमान व्यवसाय पर ध्यान दें. नई योजनाओं के चक्कर में पुराना व्यवसाय न बिगड़े, इसका ध्यान रखें. आर्थिक रूप से समय कम लाभदायक है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, लेकिन व्यावहारिक भी रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Feb 2026 12:27 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
यूटिलिटी
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
ट्रेंडिंग
Video:
"विदेशी मैडम बिहारी टोन" लंदन की सड़कों पर देसी स्टाइल में समोसे बेचते दिखी गौरी मैम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget