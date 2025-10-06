Leo Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते सिंह राशि के बड़े फैसले फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी मामलों में सतर्क रहना होगा
Singh Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Leo Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह सिंह राशि के जातक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में अपने दम पर लिया गया कोई निर्णय भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन किसी भी कार्य में जल्दबाज़ी न करें और सभी पहलुओं पर सोच-विचार के बाद ही कदम उठाएँ. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत पाने के लिए खुद को प्रकृति या आध्यात्मिकता से जोड़ें. थोड़ी एकांतप्रियता और ध्यान-योग से राहत महसूस करेंगे. नींद पूरी लें और खानपान संतुलित रखें.
व्यवसाय राशिफल
बिज़नेस के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल है. अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने से कार्यों में गति आएगी. जितनी मेहनत करेंगे, उसी अनुपात में परिणाम भी बेहतर मिलेंगे. पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है.
नौकरी राशिफल
इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े निर्णय लेने का समय है. कोई स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकें, समय अनुकूल नहीं है. कोई ऑफिस विवाद शांति से निपटाएँ और जल्दबाज़ी से बचें.
लव व परिवार राशिफल
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और एक-दूसरे के प्रति समझ भी गहरी होगी. अपने पार्टनर को समय दें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा.
युवा राशिफल
युवाओं के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने का है. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा, जिससे मन स्थिर होगा.
उपाय
इस सप्ताह सूर्य देव को जल चढ़ाएँ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मबल और सफलता में वृद्धि होगी.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ दिन: रविवार
FAQs
Q1. क्या सिंह राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन शुभ है?
नहीं, इस सप्ताह स्थान परिवर्तन से बचना चाहिए. समय अभी अनुकूल नहीं है.
Q2. क्या बिज़नेस में बदलाव करना फायदेमंद होगा?
हाँ, कार्यशैली में बदलाव करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
