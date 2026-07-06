हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 6 July 2026: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कारोबार, नौकरी और धन के मामलों में रखें विशेष सावधानी

Aaj ka Singh Rashifal 6 July 2026: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कारोबार, नौकरी और धन के मामलों में रखें विशेष सावधानी

Leo Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी? जानिए स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, शिक्षा, करियर और भाग्य का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Jul 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. अनचाही यात्रा या अचानक बढ़ी जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और खान-पान में लापरवाही न बरतें. योग, ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता करने से बचें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों को आज हर दस्तावेज और समझौते को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. किसी कॉन्ट्रैक्ट या पेपरवर्क में छिपी हुई शर्त भविष्य में कानूनी या आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है. बाजार की स्थिति पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए बिना जांच-पड़ताल के कोई बड़ा निवेश या जोखिम न लें. किसी ग्राहक को उधार माल देने से बचें और जहां तक संभव हो नकद लेनदेन को प्राथमिकता दें. इससे आपके व्यवसाय का कैश फ्लो संतुलित रहेगा और भविष्य की परेशानियां कम होंगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही नई जिम्मेदारियां और सख्त डेडलाइन मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते समय शांत और विनम्र व्यवहार रखें. किसी भी बहस या विवाद से दूरी बनाए रखें. यदि आप पूरे सप्ताह के कार्यों की पहले से योजना बनाकर छोटे-छोटे हिस्सों में पूरा करेंगे तो तनाव काफी कम रहेगा और कार्य भी समय पर पूरे हो जाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी. बड़ों की सलाह को महत्व दें और अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों को बढ़ने न दें. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. शांत व्यवहार से घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे लिया गया कोई भी फैसला वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है. निवेश, उधार या साझेदारी से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें. यदि किसी भुगतान या लेनदेन से जुड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हों तो हर शर्त को अच्छी तरह पढ़ लें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चन्द्रमा-शनि के प्रभाव से पढ़ाई में मन कम लगेगा और रचनात्मक कार्यों में भी रुकावट महसूस हो सकती है. नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय पुराने और लंबित कार्य पूरे करना अधिक लाभदायक रहेगा. नियमित अभ्यास और समय का सही प्रबंधन आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
भाग्यशाली रंग: ब्लू
उपाय:
आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र या भोजन का दान करें. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 6 July 2026: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कारोबार, नौकरी और धन के मामलों में रखें विशेष सावधानी
जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कारोबार, नौकरी और धन के मामलों में रखें विशेष सावधानी
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 6 July 2026: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, कारोबार, करियर और प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां
भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, कारोबार, करियर और प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 6 July 2026: करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, निवेश और कारोबार में बनेंगे जबरदस्त लाभ के योग
करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, निवेश और कारोबार में बनेंगे जबरदस्त लाभ के योग
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 July 2026: आय के नए स्रोत खुलेंगे, करियर और कारोबार में सफलता के शानदार योग बनेंगे
आय के नए स्रोत खुलेंगे, करियर और कारोबार में सफलता के शानदार योग बनेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक पिछड़े
विश्व
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
इंडिया
Exclusive: पिता राम विलास पासवान की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
पिता राम विलास की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget