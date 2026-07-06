Aaj ka Singh Rashifal 6 July 2026: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कारोबार, नौकरी और धन के मामलों में रखें विशेष सावधानी
Leo Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी? जानिए स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, शिक्षा, करियर और भाग्य का पूरा राशिफल.
Aaj ka Singh Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय:
शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
स्वास्थ्य राशिफल
आज मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. अनचाही यात्रा या अचानक बढ़ी जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और खान-पान में लापरवाही न बरतें. योग, ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता करने से बचें.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को आज हर दस्तावेज और समझौते को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. किसी कॉन्ट्रैक्ट या पेपरवर्क में छिपी हुई शर्त भविष्य में कानूनी या आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है. बाजार की स्थिति पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए बिना जांच-पड़ताल के कोई बड़ा निवेश या जोखिम न लें. किसी ग्राहक को उधार माल देने से बचें और जहां तक संभव हो नकद लेनदेन को प्राथमिकता दें. इससे आपके व्यवसाय का कैश फ्लो संतुलित रहेगा और भविष्य की परेशानियां कम होंगी.
नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही नई जिम्मेदारियां और सख्त डेडलाइन मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते समय शांत और विनम्र व्यवहार रखें. किसी भी बहस या विवाद से दूरी बनाए रखें. यदि आप पूरे सप्ताह के कार्यों की पहले से योजना बनाकर छोटे-छोटे हिस्सों में पूरा करेंगे तो तनाव काफी कम रहेगा और कार्य भी समय पर पूरे हो जाएंगे.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी. बड़ों की सलाह को महत्व दें और अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों को बढ़ने न दें. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. शांत व्यवहार से घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.
आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे लिया गया कोई भी फैसला वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है. निवेश, उधार या साझेदारी से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें. यदि किसी भुगतान या लेनदेन से जुड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हों तो हर शर्त को अच्छी तरह पढ़ लें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चन्द्रमा-शनि के प्रभाव से पढ़ाई में मन कम लगेगा और रचनात्मक कार्यों में भी रुकावट महसूस हो सकती है. नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय पुराने और लंबित कार्य पूरे करना अधिक लाभदायक रहेगा. नियमित अभ्यास और समय का सही प्रबंधन आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
भाग्यशाली रंग: ब्लू
उपाय:
आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र या भोजन का दान करें. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.