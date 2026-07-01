हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 1 July 2026: पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, अचानक बढ़ेगी डंप माल की डिमांड, चमकेगा बिजनेस

Singh Rashifal 1 July 2026: पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, अचानक बढ़ेगी डंप माल की डिमांड, चमकेगा बिजनेस

Leo Horoscope: जुलाई की शुरुआत कर्ज से मुक्ति और व्यापार में बड़ा मुनाफा लेकर आने वाली है. क्या अटका हुआ धन वापस मिलने से आपकी योजनाएं पूरी होंगी? जानिए सिंह राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके शत्रुओं को परास्त करने और आर्थिक लाभ दिलाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 6ठे भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक प्लानिंग की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई बड़ी खुशखबरी और व्यावसायिक सफलता लेकर आया है. आज बिजनेस में आपके पुराने स्टॉक या डंप माल की सडनली (अचानक) ही मार्केट में भारी डिमांड आ जाने से न केवल आपका रुका हुआ माल निकल जाएगा, बल्कि वह आपको अच्छी-खासी मोटी रकम भी देकर जाएगा. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आपका व्यवहार और व्यक्तित्व ही आपके बिजनेस की असली पहचान है, इसलिए आज मार्केट में कस्टमर और डीलर्स से बात करते समय मीठी वाणी का ही प्रयोग करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत देने वाला साबित होगा. दोपहर बाद चंद्रमा के छठे भाव में आने से आपको पुराने किसी बड़े कर्ज या लायबिलिटी से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. इसके साथ ही बिजनेसमैन के मार्केट में लंबे समय से अटके हुए पैसे प्राप्त होने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि आप इस धन से बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसे शुभ चौघड़िया के अनुसार सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक या फिर शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य ही करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आप अपने वर्क और सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) से भरे रहेंगे. ऑफिस में आपसे ईर्ष्या करने वाले कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने और तरह-तरह की चुनौतियां देने की कोशिश करेंगे, किंतु आपकी सूझबूझ के आगे अंत में वे पूरी तरह असफल ही रहेंगे. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को आज काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन और नए अनुभवों से भरा रहेगा. स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को आज अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ किसी शैक्षणिक टूर या पिकनिक पर जाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कला और खेल से जुड़े युवा आज अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद अनुभूतियों वाला रहेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और मजबूत होगा. घरेलू मोर्चे पर आज आप अपनी संतान की गतिविधियों पर ध्यान देंगे और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. हालांकि, सामाजिक स्तर पर रिलेशन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें; किसी बाहरी व्यक्ति के कारण संबंधों में गलतफहमी न आने दें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको थोड़ा अलर्ट रहने का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन बदलते मौसम का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपको अचानक वायरल फीवर या मौसमी बीमारियां होने की आशंका है. अपने खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: White (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें. इसके साथ ही अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर नारायण कवच का श्रवण करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गुप्त शत्रु शांत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 1 July 2026: पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, अचानक बढ़ेगी डंप माल की डिमांड, चमकेगा बिजनेस
पुराने कर्ज से मिलेगा छुटकारा, अचानक बढ़ेगी डंप माल की डिमांड, चमकेगा बिजनेस
राशिफल
Kark Rashifal 1 July 2026: व्यापार के खुलेंगे नए रास्ते, अनएम्प्लॉयड युवाओं को मिलेगी नौकरी, जीवनसाथी से बढ़ सकती है अनबन
व्यापार के खुलेंगे नए रास्ते, अनएम्प्लॉयड युवाओं को मिलेगी नौकरी, जीवनसाथी से बढ़ सकती है अनबन
राशिफल
Mithun Rashifal 1 July 2026: व्यापार में लेन-देन और नए निवेश से बचें, वर्कप्लेस पर टीम वर्क से ही मिलेगी सफलता
व्यापार में लेन-देन और नए निवेश से बचें, वर्कप्लेस पर टीम वर्क से ही मिलेगी सफलता
राशिफल
Vrishabh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से चमकेगा किस्मत का सितारा, पैतृक व्यापार में सुलझेंगे विवाद, बढ़ेगा मुनाफा
ऐन्द्र योग से चमकेगा किस्मत का सितारा, पैतृक व्यापार में सुलझेंगे विवाद, बढ़ेगा मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget