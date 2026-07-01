Singh Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके शत्रुओं को परास्त करने और आर्थिक लाभ दिलाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 6ठे भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई व्यापारिक प्लानिंग की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई बड़ी खुशखबरी और व्यावसायिक सफलता लेकर आया है. आज बिजनेस में आपके पुराने स्टॉक या डंप माल की सडनली (अचानक) ही मार्केट में भारी डिमांड आ जाने से न केवल आपका रुका हुआ माल निकल जाएगा, बल्कि वह आपको अच्छी-खासी मोटी रकम भी देकर जाएगा. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आपका व्यवहार और व्यक्तित्व ही आपके बिजनेस की असली पहचान है, इसलिए आज मार्केट में कस्टमर और डीलर्स से बात करते समय मीठी वाणी का ही प्रयोग करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत देने वाला साबित होगा. दोपहर बाद चंद्रमा के छठे भाव में आने से आपको पुराने किसी बड़े कर्ज या लायबिलिटी से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. इसके साथ ही बिजनेसमैन के मार्केट में लंबे समय से अटके हुए पैसे प्राप्त होने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि आप इस धन से बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसे शुभ चौघड़िया के अनुसार सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक या फिर शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य ही करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आप अपने वर्क और सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) से भरे रहेंगे. ऑफिस में आपसे ईर्ष्या करने वाले कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने और तरह-तरह की चुनौतियां देने की कोशिश करेंगे, किंतु आपकी सूझबूझ के आगे अंत में वे पूरी तरह असफल ही रहेंगे. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को आज काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन और नए अनुभवों से भरा रहेगा. स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को आज अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ किसी शैक्षणिक टूर या पिकनिक पर जाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कला और खेल से जुड़े युवा आज अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद अनुभूतियों वाला रहेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और मजबूत होगा. घरेलू मोर्चे पर आज आप अपनी संतान की गतिविधियों पर ध्यान देंगे और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. हालांकि, सामाजिक स्तर पर रिलेशन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें; किसी बाहरी व्यक्ति के कारण संबंधों में गलतफहमी न आने दें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन आपको थोड़ा अलर्ट रहने का संकेत दे रहा है. विशेष रूप से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन बदलते मौसम का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपको अचानक वायरल फीवर या मौसमी बीमारियां होने की आशंका है. अपने खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: White (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें. इसके साथ ही अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर नारायण कवच का श्रवण करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गुप्त शत्रु शांत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

