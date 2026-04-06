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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशि 6 अप्रैल 2026: कानूनी और व्यापारिक मामलों में बरतें सावधानी, रिश्तों और सेहत पर दें विशेष ध्यान

सिंह राशि 6 अप्रैल 2026: कानूनी और व्यापारिक मामलों में बरतें सावधानी, रिश्तों और सेहत पर दें विशेष ध्यान

Leo Horoscope 6 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता, लोकप्रियता और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है. कठिन प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों को संभालने में आप सफल रहेंगे. पढ़ें आज का राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:22 AM (IST)
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Leo Horoscope 6 April 2026: आज चन्द्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे भूमि-भवन और पारिवारिक मामलों में कुछ पुराने मुद्दे सुलझने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि व्यापार, करियर और निजी जीवन में सतर्कता बनाए रखना जरूरी रहेगा. छोटी-छोटी गलतियों से बचकर आप बड़े नुकसान से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे भारीपन और एसिडिटी आपको परेशान कर सकती हैं. तला-भुना और मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें और हल्का, सुपाच्य भोजन करें. दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें और समय पर भोजन करना न भूलें. खिलाड़ियों और फिटनेस से जुड़े लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए व्यायाम से पहले वार्म-अप करना जरूरी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापार से जुड़े लोगों को आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में लागू नए टैरिफ के कारण पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की लागत बढ़ने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. कॉम्पिटिटर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर पुराने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं. किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि छोटी सी गलती भविष्य में बड़ा जुर्माना या नुकसान करवा सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी और योजना बनाकर चलना ही आज लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सतर्कता जरूरी रहेगी. ऑफिस में आपके काम की बारीकी से जांच हो सकती है, इसलिए अपनी फाइलों और दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित रखें. कोवर्कर की आपसी राजनीति में पड़ने से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. नई स्किल्स सीखने में आलस्य आ सकता है, लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप तनाव पैदा कर सकता है. अपने रिश्ते में विश्वास और खुलकर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. परिवार में भूमि या भवन से जुड़े किसी पुराने मामले का समाधान मिलने से राहत मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
स्टूडेंट्स के लिए आज नई स्किल्स सीखने में आलस्य बाधा बन सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए समय-सारणी बनाना जरूरी रहेगा. खेल से जुड़े छात्रों को अभ्यास के दौरान सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना बन सकती है. लगातार अभ्यास और अनुशासन से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 9

उपाय:
आज सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. 

FAQs

Q1. क्या सिंह राशि वालों को आज कानूनी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ना बेहद जरूरी रहेगा.

Q2. सिंह राशि वालों की लव लाइफ आज कैसी रहेगी?
आज रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से तनाव हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है.

Q3. सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य पर आज क्या प्रभाव रहेगा?
आज पेट से जुड़ी समस्याएं और एसिडिटी परेशान कर सकती हैं, इसलिए हल्का भोजन करना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 02:58 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Singh Rashifal Today Horoscope
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