हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 4 February 2026: सिंह राशि अचानक आई मुसीबत! ऑफिस के काम से जाना पड़ सकता है दूसरे शहर

Singh Rashifal 4 February 2026: सिंह राशि अचानक आई मुसीबत! ऑफिस के काम से जाना पड़ सकता है दूसरे शहर

Leo Horoscope 4 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहने वाला है. चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. ग्रहों की स्थिति आपको नेतृत्व करने और अपनी छाप छोड़ने के अवसर प्रदान करेगी.

आज आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से मन प्रफुल्लित रहेगा. अतिगंड योग और सुनफा योग के संयोग से आपके रुके हुए काम बनेंगे. हालांकि, चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपकी ही राशि में होने के कारण कभी-कभी भ्रम या अचानक उत्तेजना महसूस हो सकती है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय शुभ कार्यों के लिए उत्तम है. उत्तर दिशा की यात्रा मंगलमय होगी.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस के मोर्चे पर आज तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. बिजनेसमैन अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे. अन्य व्यापारिक गतिविधियां मध्यम गति से सही दिशा में बढ़ती रहेंगी. कार्यप्रणाली में आप जो सकारात्मक बदलाव (Positive Changes) लाएंगे, उसका परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा. निवेश के मामले में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन राहत भरा है. पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर चल रही उलझनें आज दूर होंगी. ऑफिशियली किसी दूसरे शहर की यात्रा (Official Travel) के योग बन रहे हैं, इसलिए अपना बैग तैयार रखें. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए दिन शानदार है; यदि आज आपका इंटरव्यू है, तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है—संतान का विवाह संबंध पक्का होने के योग हैं. परिवार के साथ व्यवहार करते समय थोड़ी उत्तेजना रह सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से स्थितियों को संभाल लेंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

कलाकारों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का मंत्र 'कड़ी मेहनत' है. ग्रहों की स्थिति मध्यम है, इसलिए अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं, तो आपको अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा. एकाग्रता बनाए रखने के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज पेट संबंधी विकार, विशेषकर पेट की जलन (Acidity) आपको परेशान कर सकती है. अधिक मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
  • भाग्यशाली अंक: 1 (अशुभ अंक 6 से बचें)
  • आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. सिंह राशि में चंद्रमा के होने का क्या लाभ मिलेगा? 
    चंद्रमा आपकी राशि में होने से आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा.

2. आधिकारिक यात्रा (Official Travel) के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?
     चूंकि राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक है, इस दौरान यात्रा शुरू न करें. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

3. परिवार में होने वाली उत्तेजना को कैसे नियंत्रित करें?
      चंद्रमा-केतु के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. शांत रहें और बोलने से पहले सोचें; आपकी बुद्धिमत्ता ही समस्याओं का हल निकालेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 03 Feb 2026 08:37 PM (IST)
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
