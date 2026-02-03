Singh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहने वाला है. चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. ग्रहों की स्थिति आपको नेतृत्व करने और अपनी छाप छोड़ने के अवसर प्रदान करेगी.

आज आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से मन प्रफुल्लित रहेगा. अतिगंड योग और सुनफा योग के संयोग से आपके रुके हुए काम बनेंगे. हालांकि, चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपकी ही राशि में होने के कारण कभी-कभी भ्रम या अचानक उत्तेजना महसूस हो सकती है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय शुभ कार्यों के लिए उत्तम है. उत्तर दिशा की यात्रा मंगलमय होगी.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस के मोर्चे पर आज तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. बिजनेसमैन अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे. अन्य व्यापारिक गतिविधियां मध्यम गति से सही दिशा में बढ़ती रहेंगी. कार्यप्रणाली में आप जो सकारात्मक बदलाव (Positive Changes) लाएंगे, उसका परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा. निवेश के मामले में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन राहत भरा है. पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर चल रही उलझनें आज दूर होंगी. ऑफिशियली किसी दूसरे शहर की यात्रा (Official Travel) के योग बन रहे हैं, इसलिए अपना बैग तैयार रखें. नई पीढ़ी (New Generation) के लिए दिन शानदार है; यदि आज आपका इंटरव्यू है, तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है—संतान का विवाह संबंध पक्का होने के योग हैं. परिवार के साथ व्यवहार करते समय थोड़ी उत्तेजना रह सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से स्थितियों को संभाल लेंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

कलाकारों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का मंत्र 'कड़ी मेहनत' है. ग्रहों की स्थिति मध्यम है, इसलिए अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं, तो आपको अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा. एकाग्रता बनाए रखने के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज पेट संबंधी विकार, विशेषकर पेट की जलन (Acidity) आपको परेशान कर सकती है. अधिक मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

सफेद (White) भाग्यशाली अंक: 1 (अशुभ अंक 6 से बचें)

1 (अशुभ अंक 6 से बचें) आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. सिंह राशि में चंद्रमा के होने का क्या लाभ मिलेगा?

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा.

2. आधिकारिक यात्रा (Official Travel) के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?

चूंकि राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक है, इस दौरान यात्रा शुरू न करें. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

3. परिवार में होने वाली उत्तेजना को कैसे नियंत्रित करें?

चंद्रमा-केतु के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. शांत रहें और बोलने से पहले सोचें; आपकी बुद्धिमत्ता ही समस्याओं का हल निकालेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.