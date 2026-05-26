Aaj ka Singh Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत और अपनी क्वालिटी से बाजार में धाक जमाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग और शुभ ग्रहों का गोचर होने से बिजनेसमैन का ब्रांड अपनी प्रीमियम क्वालिटी (उत्कृष्ट गुणवत्ता) के साथ क्लाइंट्स की पहली पसंद बनेगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.

बिजनेस की ग्रोथ के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा; आज अपने कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स पर कोई विशेष स्कीम या ऑफर निकालने से आपकी डेली आय (इनकम) में जबरदस्त इजाफा होगा. हालांकि, आज बिजनेस के लेन-देन में कुछ देरी संभव है, इसलिए वित्तीय मामलों में पूरी तरह सतर्क रहें, नए कामों में जोखिम (रिस्क) कम लें और अपने पुराने अटके कार्यों की समीक्षा कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपको अपनी पैतृक संपत्ति की उचित देखभाल और सुरक्षा करने की विशेष सलाह दी जाती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और नए लीडर्स के लिए मंगलवार का दिन करियर में बड़ी सफलता और मानसिक संतुष्टि लेकर आया है. जो लोग हाल ही में ऑफिस में फर्स्ट-टाइम मैनेजर (पहली बार मैनेजर) बने हैं, उनके लिए आज टीम हैंडलिंग (टीम का संचालन) बहुत ही स्मूथ और शानदार रहेगी. आज आपका काम का डेलिगेशन (विभाजन) अच्छा होगा और टीम मेंबर्स आपका पूरा कोऑपरेट (सहयोग) करेंगे. जॉब में सीनियर्स और बॉस के साथ आपकी समझ बहुत सामंजस्यपूर्ण और मजबूत रहेगी, जिससे वर्कप्लेस पर आपका काम में पूरा मन लगेगा और आपके पिछले लंबे समय से लंबित (अटके) पड़े कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन शॉर्टकट छोड़कर सीधे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको वैचारिक स्पष्टता देगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, स्टूडेंट्स को अगर अपने करियर और आगामी परीक्षाओं में मनमुताबिक बड़ी सफलता पानी है, तो उन्हें किसी भी तरह के आलस्य को त्यागकर पूरी निष्ठा के साथ हार्ड वर्क (कड़ी मेहनत) करना ही होगा. आपकी आज की मेहनत ही आपके सुनहरे कल का निर्माण करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा और आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा. आज घर-परिवार में सभी सदस्यों के बीच तालमेल बहुत खूबसूरत रहेगा और充amily में हंसी-खुशी का एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा. आज आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की घरेलू कार्यों में आगे बढ़कर हेल्प (मदद) करेंगे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपके दांपत्य जीवन में मधुरता व नजदीकी बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा और स्थिर बना रहेगा. मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलने के कारण आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर के डेलिगेशन और मीटिंग्स के कारण शाम को हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन सिद्धि योग की शुभता पाने और पैतृक संपत्ति के मामलों में लाभ के लिए सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

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