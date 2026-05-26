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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 26 May 2026: सिंह राशि दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति की करें देखभाल, सीनियर्स से मजबूत होगा सामंजस्य

Aaj ka Singh Rashifal 26 May 2026: सिंह राशि दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति की करें देखभाल, सीनियर्स से मजबूत होगा सामंजस्य

Leo Horoscope 26 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को स्मूथ रहेगी फर्स्ट-टाइम मैनेजर्स की टीम हैंडलिंग? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत और अपनी क्वालिटी से बाजार में धाक जमाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग और शुभ ग्रहों का गोचर होने से बिजनेसमैन का ब्रांड अपनी प्रीमियम क्वालिटी (उत्कृष्ट गुणवत्ता) के साथ क्लाइंट्स की पहली पसंद बनेगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. 

बिजनेस की ग्रोथ के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा; आज अपने कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स पर कोई विशेष स्कीम या ऑफर निकालने से आपकी डेली आय (इनकम) में जबरदस्त इजाफा होगा. हालांकि, आज बिजनेस के लेन-देन में कुछ देरी संभव है, इसलिए वित्तीय मामलों में पूरी तरह सतर्क रहें, नए कामों में जोखिम (रिस्क) कम लें और अपने पुराने अटके कार्यों की समीक्षा कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपको अपनी पैतृक संपत्ति की उचित देखभाल और सुरक्षा करने की विशेष सलाह दी जाती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और नए लीडर्स के लिए मंगलवार का दिन करियर में बड़ी सफलता और मानसिक संतुष्टि लेकर आया है. जो लोग हाल ही में ऑफिस में फर्स्ट-टाइम मैनेजर (पहली बार मैनेजर) बने हैं, उनके लिए आज टीम हैंडलिंग (टीम का संचालन) बहुत ही स्मूथ और शानदार रहेगी. आज आपका काम का डेलिगेशन (विभाजन) अच्छा होगा और टीम मेंबर्स आपका पूरा कोऑपरेट (सहयोग) करेंगे. जॉब में सीनियर्स और बॉस के साथ आपकी समझ बहुत सामंजस्यपूर्ण और मजबूत रहेगी, जिससे वर्कप्लेस पर आपका काम में पूरा मन लगेगा और आपके पिछले लंबे समय से लंबित (अटके) पड़े कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन शॉर्टकट छोड़कर सीधे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको वैचारिक स्पष्टता देगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, स्टूडेंट्स को अगर अपने करियर और आगामी परीक्षाओं में मनमुताबिक बड़ी सफलता पानी है, तो उन्हें किसी भी तरह के आलस्य को त्यागकर पूरी निष्ठा के साथ हार्ड वर्क (कड़ी मेहनत) करना ही होगा. आपकी आज की मेहनत ही आपके सुनहरे कल का निर्माण करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा और आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा. आज घर-परिवार में सभी सदस्यों के बीच तालमेल बहुत खूबसूरत रहेगा और充amily में हंसी-खुशी का एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा. आज आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की घरेलू कार्यों में आगे बढ़कर हेल्प (मदद) करेंगे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपके दांपत्य जीवन में मधुरता व नजदीकी बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा और स्थिर बना रहेगा. मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलने के कारण आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर के डेलिगेशन और मीटिंग्स के कारण शाम को हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन सिद्धि योग की शुभता पाने और पैतृक संपत्ति के मामलों में लाभ के लिए सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:20 AM (IST)
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