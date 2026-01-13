हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Leo Rashifal 14 January 2026: सिंह राशि के घर में हलचल, करियर में नया मोड़ और पैसों में सुधार

Leo Rashifal 14 January 2026: सिंह राशि के घर में हलचल, करियर में नया मोड़ और पैसों में सुधार

Leo Horoscope 14 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चन्द्रमा आपके चौथे भाव में विराजमान हैं, जिससे घर-परिवार, माता और आंतरिक सुख से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. आज आपको भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तर पर संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
मां की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनके खानपान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें. खुद भी जॉइंट पेन या शरीर में जकड़न महसूस कर सकते हैं. ठंडी चीजों से परहेज करें और गुनगुना पानी पिएं. मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और गर्म चीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को आलस्य से बचना होगा और नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.

बिजनेस और करियर राशिफल:
बिजनेस में यदि आप ब्रांडिंग और सर्विस पर ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जो आर्थिक हानि चल रही थी, उसमें अब राहत मिलने के योग हैं. शासन-प्रशासन का सहयोग भी आपको मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे ईमानदारी और मेहनत से पूरा करना आपके करियर को मजबूत करेगा. ऑफिस में अपने जरूरी डेटा को संभालकर रखें, लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरती नजर आएगी. पुराने नुकसान से उबरने का अवसर मिलेगा. मकर संक्रांति पर दान-पुण्य करने से धन से जुड़े अवरोध दूर होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में बच्चों की विशेष देखभाल करें, खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे घर का वातावरण संतुलित रहेगा. प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना होगा. एकाग्रता से ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लकी कलर – वाइट
लकी नंबर – 3

आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर तिल-गुड़ का दान करें और सूर्य को जल अर्पित करें, इससे स्वास्थ्य और करियर दोनों में लाभ होगा.

FAQs

Q1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
हां, पुराने नुकसान से राहत मिलने के योग हैं.

Q2. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
जॉइंट पेन और माता की सेहत पर विशेष ध्यान दें.

Q3. मकर संक्रांति पर कौन-सा उपाय करें?
तिल-गुड़ का दान और सूर्य को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Singh Rashifal Rashifal 2026
और पढ़ें
