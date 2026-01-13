Leo Rashifal 14 January 2026: सिंह राशि के घर में हलचल, करियर में नया मोड़ और पैसों में सुधार

स्वास्थ्य राशिफल:
मां की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनके खानपान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें. खुद भी जॉइंट पेन या शरीर में जकड़न महसूस कर सकते हैं. ठंडी चीजों से परहेज करें और गुनगुना पानी पिएं. मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और गर्म चीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को आलस्य से बचना होगा और नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.
बिजनेस और करियर राशिफल:
बिजनेस में यदि आप ब्रांडिंग और सर्विस पर ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जो आर्थिक हानि चल रही थी, उसमें अब राहत मिलने के योग हैं. शासन-प्रशासन का सहयोग भी आपको मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे ईमानदारी और मेहनत से पूरा करना आपके करियर को मजबूत करेगा. ऑफिस में अपने जरूरी डेटा को संभालकर रखें, लापरवाही से नुकसान हो सकता है.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरती नजर आएगी. पुराने नुकसान से उबरने का अवसर मिलेगा. मकर संक्रांति पर दान-पुण्य करने से धन से जुड़े अवरोध दूर होंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में बच्चों की विशेष देखभाल करें, खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे घर का वातावरण संतुलित रहेगा. प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना होगा. एकाग्रता से ही सफलता मिलेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक:
लकी कलर – वाइट
लकी नंबर – 3
आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर तिल-गुड़ का दान करें और सूर्य को जल अर्पित करें, इससे स्वास्थ्य और करियर दोनों में लाभ होगा.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
हां, पुराने नुकसान से राहत मिलने के योग हैं.
Q2. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
जॉइंट पेन और माता की सेहत पर विशेष ध्यान दें.
Q3. मकर संक्रांति पर कौन-सा उपाय करें?
तिल-गुड़ का दान और सूर्य को जल अर्पित करें.