Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October: इस सप्ताह धनु राशि के लिए निकला कार्ड “Five of Pentacles” है, जो कठिनाइयों, सतर्कता और आर्थिक चुनौतियों का प्रतीक है. यह सप्ताह आपके लिए वित्तीय और संबंधों के मामले में सतर्क रहने का है. रिश्तों में थोड़ी दूरी या मतभेद संभव हैं, इसलिए संवाद और समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य:

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह कष्टप्रद रहेगा. हल्की थकान, पेट या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. खानपान नियमित रखें, पर्याप्त नींद लें और मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करें.

व्यापार:

व्यवसाय में धीमी गति बनी रहेगी. खर्च अधिक और आय अपेक्षित से कम रहेगी, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी रखें. किसी नए निवेश या बड़े सौदे से फिलहाल बचें. पुराने बिल या लेन-देन को समय पर निपटाना लाभकारी रहेगा.

नौकरी:

ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति आ सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सोच-समझकर कदम उठाएँ. सप्ताह के अंत में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा.

लव और परिवार:

रिश्तों में दूरी या तनाव संभव है. जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. पारिवारिक मामलों में संयम और संवाद से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है. अविवाहित जातकों को प्रेम संबंध में धैर्य बनाए रखना होगा.

साप्ताहिक उपाय:

गुरुवार को भगवान विष्णु को हल्दी और पीले फूल अर्पित करें. गरीबों को भोजन दान करना लाभकारी रहेगा.

Do: वित्तीय और व्यक्तिगत मामलों में सतर्क रहें.

Don’t: किसी से झगड़ा या विवाद न करें.

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 7

लकी डे: गुरुवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह वित्तीय नुकसान से बचा जा सकता है?

A1: हाँ, खर्चों पर नियंत्रण और सोच-समझकर निवेश करने से नुकसान से बचा जा सकता है.

Q2: क्या प्रेम संबंधों में सुधार संभव है?

A2: हाँ, संवाद और समझदारी से थोड़े तनावपूर्ण संबंध धीरे-धीरे सुधर सकते हैं.

