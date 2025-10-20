मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): धीमी गति से प्रगति, यात्रा और रिश्तों में मिलेगा सुकून और आनंद
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.
Meen Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत धीमी गति से होगी, लेकिन यह प्रगति और लाभ का मार्ग तैयार करेगी. फॉरेन करियर या व्यवसाय के लिए प्रयासरत जातकों की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी.
व्यवसाय और धन लाभ:
किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से करियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी. जॉब में बदलाव की सोच रखने वाले जातकों को किसी संस्था से ऑफर मिल सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले शुभचिंतकों की सलाह लें. मिड वीक में सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है. प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री का सपना भी पूरा हो सकता है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
फैमिली के साथ पर्यटन स्थल पर घूमने का अवसर बन सकता है. यात्रा सुखद और मनोरंजक होगी. मिड वीक में घर के वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. घरेलू मसले को लेकर भाई या बहन के साथ मतभेद होने की संभावना है, लेकिन वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से शीघ्र समाधान होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. विवाहित जातकों के लिए मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान संतुलित रखें और थकान से बचें.
उपाय:
सप्ताह के दौरान हनुमान जी और विष्णु जी की पूजा करें. घर में दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को वस्त्र या अनाज दान करें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
शुभ दिवस: बुधवार
FAQs:
Q1. करियर और बिजनेस में लाभ कैसे मिलेगा?
मित्र और प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद से कार्य सफल होंगे.
Q2. जॉब में बदलाव सही समय पर होगा?
शुभचिंतकों की सलाह लेने पर निर्णय सही रहेगा.
Q3. परिवार के साथ समय कैसे बिताएं?
पर्यटन या फैमिली आउटिंग के अवसर अपनाएं.
Q4. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
सप्ताह अनुकूल है; लव पार्टनर के साथ सुखद समय मिलेगा.
Q5. स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखें?
संतुलित खान-पान और पर्याप्त आराम आवश्यक है.
