हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 9 April 2026: मिथुन राशि पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता, इन्वेस्टमेंट से लाभ और करियर में ग्रोथ के संकेत

Aaj ka Mithun Rashifal 9 April 2026: मिथुन राशि पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता, इन्वेस्टमेंट से लाभ और करियर में ग्रोथ के संकेत

Mithun Rashifal 9 April 2026: मिथुन राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप में सफलता, बिजनेस विस्तार, करियर में सम्मान और रिश्तों में सहयोग के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:17 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मिथुन राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: पार्टनरशिप में सफलता, बिजनेस विस्तार के मजबूत योग, करियर में सम्मान और रिश्तों में सहयोग का दिन. चन्द्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी. बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सहयोग से सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल
आज मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है. अधिक काम के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. खुद को रिलैक्स रखने के लिए ध्यान और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है.

व्यापार राशिफल
बिजनेस में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में अनुभवी पार्टनर का साथ आपके निर्णय को मजबूत बनाएगा. कॉम्पिटिटर की प्राइस वार के बावजूद आप क्वालिटी के दम पर अपनी जगह बनाए रखेंगे. सप्लायर से विशेष छूट मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल
करियर में आज आपकी मेहनत का पूरा श्रेय आपको मिलेगा. लिखित रिकॉर्ड और आपकी प्रोफेशनल अप्रोच आपको विवादों से बचाएगी. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप इसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे और पर्सनल समय भी निकाल पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. घर के बुजुर्गों की सलाह आज आपके लिए लाभदायक साबित होगी. लवर के साथ मिलकर कोई नया स्किल सीख सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. इनवेस्टर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रख-रखाव से भविष्य में लाभ के रास्ते खुलेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी क्रिएटिविटी में गहराई आएगी. किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या गैलरी से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 7
लक्की रंग: येलो
अनलक्की नंबर: 4

उपाय
आज जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने या उनकी मदद करने का प्रयास करें. इससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए पार्टनरशिप लाभदायक रहेगी?
हाँ, आज पार्टनरशिप में सफलता और बिजनेस विस्तार के योग हैं.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?
आपकी मेहनत का पूरा श्रेय मिलेगा और विवादों से बचाव रहेगा.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
मानसिक थकान और नींद की कमी हो सकती है, आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 01:17 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए पार्टनरशिप लाभदायक रहेगी?

हाँ, आज पार्टनरशिप में सफलता और बिजनेस विस्तार के योग हैं. सहयोग से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में कामयाबी मिलेगी.

मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है.

करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

आज आपको अपनी मेहनत का पूरा श्रेय मिलेगा और आपकी प्रोफेशनल अप्रोच आपको विवादों से बचाएगी. काम का दबाव अधिक होने पर भी आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. घर के बुजुर्गों की सलाह लाभदायक साबित होगी और लवर के साथ मिलकर कोई नया स्किल सीख सकते हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 9 April 2026: मिथुन राशि पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता, इन्वेस्टमेंट से लाभ और करियर में ग्रोथ के संकेत
मिथुन राशि पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता, इन्वेस्टमेंट से लाभ और करियर में ग्रोथ के संकेत
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 April 2026: वृषभ राशि बिजनेस में रुकावट, पारिवारिक विवाद और खर्च बढ़ने के योग, सतर्क रहना जरूरी
वृषभ राशि बिजनेस में रुकावट, पारिवारिक विवाद और खर्च बढ़ने के योग, सतर्क रहना जरूरी
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 9 April 2026: मेष राशि मदद करने से खुलेगा भाग्य, स्टार्टअप और रिश्तों में सफलता के संकेत
मेष राशि मदद करने से खुलेगा भाग्य, स्टार्टअप और रिश्तों में सफलता के संकेत
राशिफल
टैरो कार्ड रीडिंग 9 अप्रैल 2026: गुरुवार को इन राशियों के चमकेंगे सितारे, मेष से मीन तक की पढ़ें सटीक भविष्यवाणियां
टैरो कार्ड रीडिंग 9 अप्रैल 2026: गुरुवार को इन राशियों के चमकेंगे सितारे, मेष से मीन तक की पढ़ें सटीक भविष्यवाणियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धार्मिक परंपराओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, केंद्र ने कहा - 'SC के कुछ फैसलों से डॉ. अंबेडकर भी हैरान हो जाते'
धार्मिक परंपराओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, केंद्र ने कहा - 'SC के कुछ फैसलों से डॉ. अंबेडकर भी हैरान हो जाते'
बिहार
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
Salman Khan Video: सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जेडी वेंस? ट्रंप ने ईरान के मसले पर क्या कहा
US Iran War LIVE: सीजफायर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जेडी वेंस? ट्रंप ने ईरान के मसले पर क्या कहा
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
एग्रीकल्चर
लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget