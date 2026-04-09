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मिथुन राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: पार्टनरशिप में सफलता, बिजनेस विस्तार के मजबूत योग, करियर में सम्मान और रिश्तों में सहयोग का दिन. चन्द्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी. बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सहयोग से सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

आज मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है. अधिक काम के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. खुद को रिलैक्स रखने के लिए ध्यान और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में अनुभवी पार्टनर का साथ आपके निर्णय को मजबूत बनाएगा. कॉम्पिटिटर की प्राइस वार के बावजूद आप क्वालिटी के दम पर अपनी जगह बनाए रखेंगे. सप्लायर से विशेष छूट मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

करियर में आज आपकी मेहनत का पूरा श्रेय आपको मिलेगा. लिखित रिकॉर्ड और आपकी प्रोफेशनल अप्रोच आपको विवादों से बचाएगी. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप इसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे और पर्सनल समय भी निकाल पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. घर के बुजुर्गों की सलाह आज आपके लिए लाभदायक साबित होगी. लवर के साथ मिलकर कोई नया स्किल सीख सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. इनवेस्टर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रख-रखाव से भविष्य में लाभ के रास्ते खुलेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी क्रिएटिविटी में गहराई आएगी. किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या गैलरी से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 7

लक्की रंग: येलो

अनलक्की नंबर: 4

उपाय

आज जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने या उनकी मदद करने का प्रयास करें. इससे आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए पार्टनरशिप लाभदायक रहेगी?

हाँ, आज पार्टनरशिप में सफलता और बिजनेस विस्तार के योग हैं.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?

आपकी मेहनत का पूरा श्रेय मिलेगा और विवादों से बचाव रहेगा.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

मानसिक थकान और नींद की कमी हो सकती है, आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.