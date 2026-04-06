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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Horoscope 6 April 2026: करियर में बड़ी पहचान के योग, कर्ज से मिलेगी राहत, छात्रों को मिलेगी सफलता

Gemini Horoscope 6 April 2026: करियर में बड़ी पहचान के योग, कर्ज से मिलेगी राहत, छात्रों को मिलेगी सफलता

Gemini Horoscope 6 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी और सतर्कता बरतने वाला है. भूमि-भवन और संपत्ति संबंधी मामलों में समाधान मिल सकता है. जानिए मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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Gemini Horoscope 6 April 2026: आज चन्द्रमा आपकी राशि से छठे भाव में स्थित हैं, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी सूझबूझ और तार्किक क्षमता आपको हर चुनौती से बाहर निकालने में मदद करेगी. आज का दिन मेहनत, रणनीति और धैर्य से सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है. कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. पाचन तंत्र में सुधार होने के संकेत हैं, जिससे पहले की पेट संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है. सुबह की हल्की धूप लेना और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा. तैलीय और भारी भोजन से बचें, इससे दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
आज आपकी लीडरशिप और दूरदर्शी सोच की वजह से कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपसे जुड़ने का प्रस्ताव दे सकती है, जिससे आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने के योग हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके सहयोगी आपकी बुद्धिमानी की सराहना करेंगे. पुराने कर्ज और देनदारियों से आज काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक तनाव कम होगा. आज कोई बड़ा आर्थिक निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. आपकी तार्किक क्षमता और फाइलों को व्यवस्थित रखने की आदत बॉस को प्रभावित करेगी. कार्यस्थल पर आपकी सलाह को अंतिम निर्णय माना जा सकता है, जिससे आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. आज आपको किसी बड़ी कंपनी का ब्रांड एंबेसडर या मुख्य प्रवक्ता बनने का अवसर भी मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए बड़ा मोड़ साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
दांपत्य जीवन में आज रोमांस और समझदारी का सुंदर संतुलन बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध आपके दिन को और खास बना सकते हैं. घर में खुशी और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रह सकता है. मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा स्कोर मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. जो छात्र नई स्किल सीख रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: डार्क ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5

उपाय:
आज भगवान गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs 

Q1. क्या मिथुन राशि वालों को आज करियर में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है?
हाँ, आज आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता के कारण कोई बड़ा अवसर या पहचान मिलने के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक राहत मिल सकती है?
हाँ, पुराने कर्ज या देनदारियों से राहत मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

Q3. मिथुन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज छात्रों को मॉक टेस्ट या पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 02:37 AM (IST)
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