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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 14 April 2026: प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग और धार्मिक यात्रा से बढ़ेगा सौभाग्य

Aaj ka Mithun Rashifal 14 April 2026: प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग और धार्मिक यात्रा से बढ़ेगा सौभाग्य

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 14 अप्रैल 2026 भाग्य भाव का चंद्रमा दिलाएगा प्रमोशन और ट्रांसफर का सुख. जानें आज का लकी नंबर, रंग और सटीक ज्योतिषीय उपाय.जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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  • सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर में नए अवसर आज मिथुन राशि वालों के लिए.
  • व्यापार में रणनीतिक बदलाव, स्टॉक रीलॉन्च से बिक्री में तेजी संभव।
  • नौकरीपेशा को प्रमोशन, ट्रांसफर के योग, राजनीति में अंतरराष्ट्रीय अवसर।
  • विद्यार्थी, खिलाड़ी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर प्रगति करेंगे।

Aaj ka Mithun Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर में बदलाव के नए अवसर लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं. भाग्य स्थान का चंद्रमा आपकी सोशल लाइफ को शानदार बनाएगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ाएगा. आज आपको वाशि, सुनफा, पराक्रम और शुक्ल योग का भरपूर साथ मिल रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मन में छोटे-मोटे संशय रह सकते हैं, जिन्हें आत्मविश्वास से दूर किया जा सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक बदलावों का है. यदि आप अपने पुराने स्टॉक को नई पैकेजिंग और नए कलेवर के साथ रीलॉन्च करते हैं, तो आपकी सेल में अचानक से जबरदस्त तेजी आएगी. अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन (USP) को फिर से परिभाषित करने का यह सही समय है, जिससे आप मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे. कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए आप ऑफिस मैनेजमेंट में पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लागू कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके काम को आसान और सुरक्षित बना देगा.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर अत्यंत अनुकूल है. ऑफिस में आपके प्रमोशन की चर्चा हो सकती है और साथ ही किसी महत्वपूर्ण या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं. आपकी लीडरशिप क्वालिटी कंपनी को एक नई पहचान दिलाएगी, जिससे बॉस और सीनियर अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष है; आपको अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पार्टी या देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है, जहाँ आपके विजन और दूरदर्शिता की सराहना होगी.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है. खेल के मैदान पर आपका फुटवर्क और फुर्ती लाजवाब रहेगी, जिससे आप प्रतिद्वंद्वी टीम को आसानी से मात दे पाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधरेगा और आप नई तकनीक को सीखने में रुचि दिखाएंगे. यदि आप किसी विशेष विधा में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आज का दिन कोच के मार्गदर्शन से बड़ी प्रगति दिखाएगा.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है, जिससे आपसी प्रेम और तालमेल में वृद्धि होगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है. योग और प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर को ऊर्जावान रखेगा और मन प्रसन्न रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा करना आज आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: मैरून (Maroon)
 लकी नंबर: 5
 अनलकी नंबर: 7
 आज का विशेष उपाय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) के दौरान पक्षियों को दाना डालें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. क्या आज नई व्यापारिक रणनीति अपनाना सही है?
हाँ, पैकेजिंग में बदलाव और तकनीक का प्रयोग आज आपकी सेल को बढ़ा सकता है और काम को आसान बनाएगा.

2. करियर में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं?
आज मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रमोशन और ट्रांसफर के प्रबल योग बन रहे हैं, जो आपके करियर को नई दिशा देंगे.

3. धार्मिक यात्रा के लिए आज का दिन कैसा है?
चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से आज धार्मिक यात्रा करना बहुत शुभ रहेगा, इससे मानसिक सुख और पुण्य की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

क्या आज नई व्यापारिक रणनीति अपनाना सही है?

हाँ, पैकेजिंग में बदलाव और तकनीक का प्रयोग आज आपकी सेल को बढ़ा सकता है और काम को आसान बनाएगा।

करियर में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं?

आज मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रमोशन और ट्रांसफर के प्रबल योग बन रहे हैं, जो आपके करियर को नई दिशा देंगे।

धार्मिक यात्रा के लिए आज का दिन कैसा है?

चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से आज धार्मिक यात्रा करना बहुत शुभ रहेगा, इससे मानसिक सुख और पुण्य की प्राप्ति होगी।

आज विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और खेल व शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का है।

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