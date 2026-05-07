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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 7 May 2026: मेष राशि करियर में तरक्की और बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग

Aaj Ka Mesh Rashifal 7 May 2026: मेष राशि करियर में तरक्की और बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग

Aries Horoscope: 7 मई 2026 का मेष राशिफल. आज भाग्य उदय होगा. बिजनेस में डिजिटल ग्रोथ और नौकरी में तकनीकी सफलता मिलेगी. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:00 AM (IST)
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  • मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और पेशेवर उन्नति का दिन।
  • व्यापार में निवेश और विस्तार से क्रेडिट लिमिट बढ़ने के योग।
  • कार्यक्षेत्र में बुद्धिमत्ता से तकनीकी खराबी हल कर पाएंगे।
  • छात्रों को खेलकूद में कप्तानी, पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी।

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और पेशेवर उन्नति लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा आज धनु राशि में 9वें भाव में विराजमान हैं, जो आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं.

आज साध्य, वाशि और बुधादित्य जैसे शुभ योगों का प्रभाव आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन निवेश और विस्तार का है. आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ने के योग हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल में सुधार होगा और आप नए स्टॉक की खरीदी आसानी से कर पाएंगे. जो जातक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का यह सबसे सटीक समय है. यह फैसला आपके व्यापार के लिए क्रांतिकारी साबित होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन निवेश करते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाएगा. ऑफिस में आई किसी बड़ी तकनीकी खराबी को आप अपनी सूझबूझ से हल कर लेंगे, जिससे कंपनी को होने वाले बड़े नुकसान को आप रोक पाएंगे. आपके बॉस आज एक मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे और आपको करियर से जुड़ी ऐसी बारीकियां सिखाएंगे जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. यदि आप खेलकूद से जुड़े हैं, तो आपको टीम की कप्तानी का अवसर मिल सकता है. आपकी बनाई सटीक रणनीति टीम को टूर्नामेंट जिताने में मदद करेगी. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चंद्रमा के भाग्य स्थान में होने से परिवार के किसी बुजुर्ग की मदद करना आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा. लव पार्टनर के साथ आज शाम किसी रोमांटिक डिनर का प्लान बन सकता है. यह समय पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर रिश्तों में नई ऊर्जा भरने का है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है, लेकिन आपको अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें, अन्यथा पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी).
    भाग्यशाली अंक: 3.
    अशुभ अंक: 5.

उपाय: आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें. दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और पेशेवर उन्नति लेकर आया है. चंद्रमा भाग्य को प्रबल कर रहे हैं और शुभ योगों का प्रभाव कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा.

मेष राशि वालों के लिए व्यापार और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

व्यापार के नजरिए से आज का दिन निवेश और विस्तार का है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन निवेश करते समय अनुभवी लोगों की सलाह लेना महत्वपूर्ण है.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाएगा और आप किसी बड़ी तकनीकी खराबी को हल कर लेंगे. बॉस मेंटर की भूमिका में रहेंगे और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. खेलकूद से जुड़े जातकों को कप्तानी का अवसर मिल सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है.

मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है, लेकिन खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

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