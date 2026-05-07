Aaj Ka Mesh Rashifal 7 May 2026: मेष राशि करियर में तरक्की और बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और पेशेवर उन्नति का दिन।

व्यापार में निवेश और विस्तार से क्रेडिट लिमिट बढ़ने के योग।

कार्यक्षेत्र में बुद्धिमत्ता से तकनीकी खराबी हल कर पाएंगे।

छात्रों को खेलकूद में कप्तानी, पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी।

Aaj Ka Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिक और पेशेवर उन्नति लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा आज धनु राशि में 9वें भाव में विराजमान हैं, जो आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं.

आज साध्य, वाशि और बुधादित्य जैसे शुभ योगों का प्रभाव आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन निवेश और विस्तार का है. आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ने के योग हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल में सुधार होगा और आप नए स्टॉक की खरीदी आसानी से कर पाएंगे. जो जातक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का यह सबसे सटीक समय है. यह फैसला आपके व्यापार के लिए क्रांतिकारी साबित होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन निवेश करते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाएगा. ऑफिस में आई किसी बड़ी तकनीकी खराबी को आप अपनी सूझबूझ से हल कर लेंगे, जिससे कंपनी को होने वाले बड़े नुकसान को आप रोक पाएंगे. आपके बॉस आज एक मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे और आपको करियर से जुड़ी ऐसी बारीकियां सिखाएंगे जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. यदि आप खेलकूद से जुड़े हैं, तो आपको टीम की कप्तानी का अवसर मिल सकता है. आपकी बनाई सटीक रणनीति टीम को टूर्नामेंट जिताने में मदद करेगी. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चंद्रमा के भाग्य स्थान में होने से परिवार के किसी बुजुर्ग की मदद करना आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा. लव पार्टनर के साथ आज शाम किसी रोमांटिक डिनर का प्लान बन सकता है. यह समय पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर रिश्तों में नई ऊर्जा भरने का है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है, लेकिन आपको अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें, अन्यथा पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी).

भाग्यशाली अंक: 3.

अशुभ अंक: 5.

उपाय: आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें. दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

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