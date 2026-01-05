हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलkal ka Aries Rashifal (6 January 2026): मेष राशि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सफलता भरा दिन, प्रतियोगी परीक्षा में मिलेंगे अच्छे संकेत!

Aries Horoscope 6 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Jan 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

kal Ka Mesh Rashifal 6 January 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए कल का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा. चन्द्रमा के आपके पंचम भाव (5th हाउस) में गोचर करने से माता-पिता को संतान से सुख और संतोष की प्राप्ति होगी.

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. आपकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण कई मामलों में आप दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे. इकोनॉमी और फाइनेंशियल मैटर में आपके द्वारा की गई बेहतर प्लानिंग आपको लाभ दिला सकती है.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए कल का दिन रणनीति और समझदारी से आगे बढ़ने का है. बिजनेस में पूंजी बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए और आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना फायदेमंद रहेगा.

प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से कारोबार में दिमागी दांव-पेंच और नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, तभी अच्छी कमाई संभव है. जो लोग नया प्रोजेक्ट या विस्तार की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन उपलब्धियों भरा रह सकता है. मीडिया से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को कोई अच्छी और प्रभावशाली स्टोरी कवर करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल पहचान मजबूत होगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

वहीं, जो लोग अभी बेरोजगार हैं, उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉइनिंग लेटर या ई-मेल आने की संभावना बन रही है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से घर का वातावरण और भी आनंदमय हो सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग पहले से बेहतर होगी और आपसी समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और मधुरता बनी रहेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. विद्यार्थी अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से सफलता हासिल करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं, बशर्ते वे फोकस बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से कल का दिन अच्छा रहेगा. किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं. ऊर्जा और मानसिक संतुलन बना रहेगा, फिर भी खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही न करें.

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

FAQs

Q1: क्या कल बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

A1: हां, सोच-समझकर और भविष्य की योजना के साथ किया गया निवेश लाभकारी रहेगा.

Q2: क्या बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं?

A2: जी हां, मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर या जॉइनिंग लेटर मिलने की संभावना है.

Q3: क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?

A3: बिल्कुल, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और शुभ समाचार मिल सकता है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Jan 2026 05:20 PM (IST)
Horoscope Aries Horoscope Mesh Rashifal Kal Ka Rashifal Rashifal
