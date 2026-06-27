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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 27 June 2026: मेष राशि वाले आज रहें सावधान, विश्वासपात्र की एक गलती करा सकती है भारी नुकसान!

Aaj Ka Mesh Rashifal 27 June 2026: मेष राशि वाले आज रहें सावधान, विश्वासपात्र की एक गलती करा सकती है भारी नुकसान!

Aries Horoscope: क्या 27 जून को मेष राशि वालों की किस्मत बदलेगी या सहकर्मी की गलती से डूबेगा बिजनेस? जानिए आज का पंचांग और अपनी नौकरी, प्यार और सेहत का पूरा सच जो आपको हर बड़े नुकसान से बचा सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 27 June 2026: आज का दिन ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद उथल-पुथल भरा रहने वाला है. आज चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि आप आज कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, या किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो आज के विशेष पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय नोट करना न भूलें.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज कुछ राशियों को अचानक धन लाभ होगा, तो वहीं कुछ जातकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल और आसान उपाय.

आज का पंचांग (Panchang 27 June 2026)

  • तिथि: आज रात्रि 10.23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी.
  • नक्षत्र: आज रात्रि 10.11 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा.
  • योग: आज ग्रहों के संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है.
  • चन्द्रमा: आज चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.
  • शुभ मुहूर्त: आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से दोपहर 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 02.30 से दोपहर 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
  • राहुकाल: सुबह 09.00 से सुबह 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में शुभ कार्य न करें.
  • दिशाशूल: आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ और फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है. ग्रह गोचर की स्थिति आज आपके पूरी तरह विपरीत बनी हुई है. बाजार में किसी भी बाहरी पार्टी या क्लाइंट के साथ वैचारिक मतभेद होने जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है. यह विवाद इतना बढ़ सकता है कि बात किसी बड़े और कड़े फैसले तक पहुंच जाएगी. आज किसी भी बिजनेस पार्टनर या विश्वासपात्र व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि उनकी एक छोटी सी लापरवाही से आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. धन से जुड़ा कोई भी बड़ा निवेश आज के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज का दिन आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से ऑफिस का माहौल आपके पक्ष में नहीं रहेगा. आपके किसी को-वर्कर (सहकर्मी) की बड़ी गलती का खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ेगा, जिसके कारण बॉस से आपको खरी-खोटी सुननी पड़ सकती है. सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इस मुश्किल समय में आपके साथी आपका साथ नहीं देंगे और आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएंगे. परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं. इसके अलावा, ऑफिस में आपकी कुछ पुरानी और छिपी हुई बातें अचानक सबके सामने आ सकती हैं, जिससे माहौल और भी खराब हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव का माहौल देखने को मिल सकता है. आज आप अपने वर्कप्लेस और घर के कामों के बीच सही संतुलन नहीं बना पाएंगे, जिससे आपका ध्यान भटकेगा. इस मानसिक अशांति के बीच, किसी पुरानी बात को लेकर जीवनसाथी और माता जी के साथ आपकी तीखी बहस हो सकती है. घर की शांति भंग होने से आपका मन उदास रहेगा. ऐसे में गुस्से पर काबू रखें और बातचीत के जरिए मामले को शांत करने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

चन्द्रमा का आठवें भाव में होना सेहत के मामले में शुभ संकेत नहीं है. आज आपको घर के जटिल मामलों और कार्यक्षेत्र के तनाव के कारण भारी मानसिक डिप्रेशन और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. काम के बोझ की वजह से आप शारीरिक रूप से बेहद थका हुआ महसूस करेंगे. वाहन चलाते समय आज अत्यधिक सावधानी बरतें, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है. आने वाली परीक्षाओं को लेकर आपके मन में अचानक चिंता और घबराहट बढ़ जाएगी. एकाग्रता की कमी के कारण आज पढ़ाई में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा. समय बर्बाद करने की वजह से आज आपको अपने शिक्षकों या मेंटर्स से डांट खानी पड़ सकती है. आज अपनी कमियों को पहचानें और पढ़ाई की नई योजना बनाएं.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 3
  • अचूक उपाय: आज शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं. इससे सभी ग्रह दोष शांत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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