Aaj ka Mesh Rashifal 22 February 2026: मेष राशि आज बिजनेस में नई शुरुआत के योग, पुराने पार्टनर के साथ बनेगा बड़ा प्लान

Aries Horoscope 22 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपका मन पूरे दिन प्रफुल्लित और उत्साह से भरा रहेगा. सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से आप हर कार्य को नए नजरिए से देखेंगे. मानसिक शांति और प्रसन्नता आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है. यदि आप किसी नए बिजनेस वेंचर को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह छोटे स्तर पर हो या बड़े, उसके सफल होने की पूरी उम्मीद है. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों के लिए भी दिन अच्छा है. आप और आपके पार्टनर मिलकर भविष्य के विस्तार (Expansion) या नई ब्रांच खोलने पर चर्चा करेंगे. यदि आपकी प्लानिंग सही रही और आप मिलकर आगे बढ़े, तो व्यापार में बड़ी ग्रोथ निश्चित है. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र (Workspace) पर आप अपने कार्यों में पूरी तरह मशगूल रहेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद कुछ अनचाही समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत रहेगा कि आप उन परेशानियों पर हावी रहेंगे. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने टारगेट पूरे करने में सहकर्मियों (Co-workers) का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

आपके लिए परिवार की खुशहाली ही जिंदगी का पहला लक्ष्य है. आज आपको घर में प्यार और एकता (Love & Unity) बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आप घर के कार्यों और साज-सज्जा में भी काफी व्यस्त रह सकते हैं. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. यदि आप आज लाइब्रेरी या किसी शांत स्थान पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो आपको जबरदस्त फायदा होगा. शांत माहौल में आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अपने सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा कवर करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. विशेष रूप से खान-पान पर नियंत्रण रखें. बाहर के भोजन या भारी खाने से परहेज करना ही आपके लिए बेहतर होगा.

  • भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट (Off White)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. आज मेष राशि वालों के लिए निवेश करना कैसा रहेगा?
    नया बिजनेस शुरू करने और विस्तार की योजना बनाने के लिए दिन बहुत शुभ है. सही प्लानिंग के साथ किया गया निवेश भविष्य में बड़ी ग्रोथ दे सकता है.

2. दोपहर के बाद आने वाली समस्याओं से कैसे निपटें?
    दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में कुछ तकनीकी या अचानक समस्याएं आ सकती हैं. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और धैर्य से काम लें, आप आसानी से समाधान निकाल लेंगे.

3. विद्यार्थियों को आज सफलता के लिए क्या करना चाहिए?
    विद्यार्थियों को आज शोर-शराबे से दूर शांत माहौल या लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करना चाहिए. इससे उनकी याद रखने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Feb 2026 02:00 AM (IST)
