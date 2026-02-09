हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 10 February 2026: मेष राशिफल घर की उलझनों से बढ़ सकती है टेंशन, ऑफिस में आज संभलकर काम करने की ज़रूरत

Aries Horoscope 10 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Mesh Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "मिश्रित फलदायी" रहेगा. ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, विशेषकर अष्टम चंद्रमा, मानसिक उथल-पुथल का संकेत दे रहे हैं. प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा कठिन हो सकता है; नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकते हैं. आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम है, लेकिन राहुकाल (03:00 से 04:30) में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन "कमजोर" है. खान-पान की अनदेखी और काम का अत्यधिक दबाव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज परहेज में ढिलाई न बरतें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में लाभ की स्थितियां फिलहाल सामान्य से कम रहेंगी. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक ध्यान रखें कि बिना पार्टनर की सलाह के कोई भी मार्केटिंग या मीटिंग का बड़ा फैसला न लें. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. पिता या किसी मार्गदर्शक की सलाह आपके डूबते मुनाफे को बचा सकती है.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों (Employed persons) को आज कार्यों में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा. अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कार्यस्थल पर कोई भी नया प्रोजेक्ट आज हाथ में न लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का मंत्र "धैर्य" है. यदि आपके गुरु या सीनियर किसी बात पर नाराज होते हैं, तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करें. उनकी सलाह ही आपको भविष्य में सफलता दिलाएगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर जटिलताएं आ सकती हैं. घर का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना बाधा के पूरा होना आज मुश्किल लग रहा है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और घर के मामलों में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक: 7)
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा मंगलमय रहेगी.
  • अचूक उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं. माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. अष्टम चंद्रमा का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
    अष्टम चंद्रमा अचानक बाधाओं और मानसिक तनाव का कारक बनता है. यह घर के जटिल मामलों में देरी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है.

2. आज बिजनेस मीटिंग के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?
    आज लाभ-अमृत चौघड़िया का समय दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच है. महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है.

3. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सही है?
   आज चंद्रमा की स्थिति और पारिवारिक बाधाओं के योग को देखते हुए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला या खरीदारी टाल देना ही बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
