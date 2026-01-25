हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 25 January 2026: मीन राशि को बड़े अवसर मिलेंगे, आय और पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी

Meen Rashifal 25 January 2026: मीन राशि को बड़े अवसर मिलेंगे, आय और पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी

Pisces Horoscope 25 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 25 January 2026 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्ममंथन, धैर्य और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपको अपने नैतिक मूल्यों, वाणी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में आज सावधानी बरतना जरूरी है. सिरदर्द, चक्कर आना और पेट दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अनियमित दिनचर्या और तनाव इसका मुख्य कारण हो सकता है. समय पर भोजन करें, अधिक पानी पिएं और जंक फूड से दूरी बनाए रखें. योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए दिन मेहनत और धैर्य का फल देने वाला है. लगातार प्रयासों से बिजनेस से जुड़ी पुरानी समस्याओं का अंत होता नजर आ रहा है. सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पार्टनरशिप में काम कर रहे कारोबारियों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. सही रणनीति और टीमवर्क से काम आगे बढ़ेगा. आज लिए गए निर्णय भविष्य में स्थायी लाभ दे सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है. आपके हार्ड वर्क और समर्पण के कारण कंपनी को कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आय दोनों में वृद्धि होगी. ऑफिस में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ व्यवहार अच्छा रखें. हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, इससे करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आय बढ़ने के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है. साझेदारी से जुड़े लाभ मिल सकते हैं. किसी भी निवेश से पहले सोच समझकर निर्णय लें. अनावश्यक खर्च से बचना भविष्य की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में संवाद बनाए रखना आज बेहद जरूरी है. जिन लोगों का आमने सामने मिलना नहीं हो पा रहा है, वे फोन या मैसेज के माध्यम से संपर्क बनाए रखें. इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने के योग बन रहे हैं. रविवार को परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत का है. पढ़ाई और रिविजन का कार्य सुबह जल्दी उठकर करना अधिक लाभकारी रहेगा. एकाग्रता के साथ की गई तैयारी से परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन संभव है. आलस्य और टालमटोल से बचें.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग सिल्वर
भाग्यशाली अंक 5
अनलकी अंक 1

उपाय
सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और सत्य व संयम का पालन करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में लाभ मिलेगा?
उत्तर हां मेहनत और सही योजना से लाभ के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2 नौकरी में आय बढ़ने की संभावना है या नहीं?
उत्तर हां बड़ी डील या अतिरिक्त जिम्मेदारी से इनकम बढ़ सकती है.

प्रश्न 3 छात्रों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए?
उत्तर नियमित पढ़ाई, सुबह रिविजन और एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget