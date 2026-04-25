Aaj ka Meen Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (बुद्धि, संतान और शिक्षा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति आपको मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता प्रदान करेगी. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय अपने स्वास्थ्य और निर्णयों के प्रति सजग रहें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "नैतिक विजय" का है. बिजनेस में आपकी ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्य आज मार्केट में आपकी साख को सबसे ऊपर रखेंगे, जिससे नए ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे. यदि आप चैरिटी, वेलनेस या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो शनिवार की शाम का समय इसके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि या मेडल प्राप्ति का हो सकता है. आपकी मेहनत को कार्यस्थल पर पहचान मिलेगी. विशेष टिप: यदि आज आप किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो घर से निकलने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 या 02:30 से 03:30 के बीच का समय चुनें. निकलने से पहले तांबे के पात्र से जल पिएं और थोड़ा सा केसर चखें; यह प्रयोग आपके आत्मविश्वास को शिखर पर रखेगा और सफलता सुनिश्चित करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का मंत्र है—"एक अच्छा छात्र बनकर दिन गुजारें." आज सीखने की भूख आपको ज्ञान के नए स्तर तक ले जाएगी. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी है; आज आपको किसी बड़े विज्ञापन या ब्रांड एंडोर्समेंट के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप किसी प्रभावशाली बैठक का हिस्सा बन सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए आज शादी की बात पक्की होने के प्रबल योग बन रहे हैं. घर में मांगलिक चर्चाएं होंगी. आपको अपने परिजनों को यह समझाने की आवश्यकता हो सकती है कि आपका कार्य केवल निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए है. संतान की सेहत में जो गिरावट थी, उसमें अब धीरे-धीरे सुधार आएगा, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप मानसिक रूप से शांति और शारीरिक रूप से स्फूर्ति महसूस करेंगे. संतान की सेहत में सुधार होने से आपका तनाव भी कम होगा. हालांकि, रात 08:05 के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण अनिद्रा या बेचैनी हो सकती है. शाम के समय हल्का भोजन करें और सकारात्मक विचारों के साथ दिन का अंत करें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (शांति और विस्तार का प्रतीक)

स्काई ब्लू (शांति और विस्तार का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए रात्रि में किसी मंदिर में काले तिल या कंबल का दान करें.

(FAQs)

1. नए वेलनेस बिजनेस की शुरुआत के लिए क्या शाम का समय ही ठीक है?

हाँ, पंचांग और ग्रहों की स्थिति के अनुसार शनिवार की शाम चैरिटी और वेलनेस से जुड़े कार्यों के लिए विशेष ऊर्जा प्रदान करती है.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए केसर और तांबे के जल का क्या महत्व है?

ज्योतिष शास्त्र में तांबा मंगल और केसर गुरु/सूर्य से संबंधित है. इनका उपयोग करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और वाणी में प्रभाव आता है, जो इंटरव्यू के लिए आवश्यक है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

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