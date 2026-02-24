Meen Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा तृतीय भाव में होने से साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत में किसी पुरानी बात को लेकर मन थोड़ा उदास रह सकता है, लेकिन बीती बातों को छोड़कर भविष्य की योजना पर ध्यान देना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा. सकारात्मक सोच अपनाने से दिन बेहतर बन जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. फिलहाल नौकरी में बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना बन सकती है. नेतृत्व से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर फोकस करें.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

व्यापार में विस्तार के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं. नई रणनीति अपनाने से लाभ मिल सकता है. तेजी-मंदी या जोखिम वाले निवेश से दूर रहें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही बड़ा निर्णय लें. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल:

तनाव और नकारात्मक विचारों का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और पर्याप्त नींद जरूरी है. सिर दर्द या थकान से बचने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम जीवन में पार्टनर की कोई बात दिल को छू सकती है और भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा, लेकिन किसी भी गलत संबंध से दूर रहें, वरना घर की शांति प्रभावित हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. निराश होने की बजाय मेहनत जारी रखें, धीरे-धीरे सफलता मिलेगी.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: ब्राउन

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या मीन राशि वालों को आज प्रमोशन मिल सकता है?

सम्मान या पदोन्नति के संकेत हैं, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है.

2. क्या व्यापार में लाभ होगा?

हाँ, विस्तार के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जोखिम से बचें.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

तनाव कम करें और पर्याप्त आराम व ध्यान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.