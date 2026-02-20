बिजनेस राशिफल
यदि आप कैश फ्लो की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से राहत मिल सकती है. हालांकि आगे के लिए मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में निवेश या विस्तार का निर्णय लेने से बचें. आर्थिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
जॉब राशिफल
सरकारी सेवा में कार्यरत लोग अपना टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे. वर्कस्पेस पर सुबह के समय काम में मन लगेगा और लंबित कार्य पूरे होंगे. हालांकि दोपहर बाद कुछ समस्याओं या दबाव का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य से स्थिति को संभालना बेहतर रहेगा.
लव और फैमिली
भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और उनसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. नए मित्र बन सकते हैं, लेकिन उनका चयन सोच-समझकर करें. परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा.
स्टूडेंट और एजुकेशन
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन औसत रहेगा. नियमित अभ्यास और निरंतर प्रयास से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे.
हेल्थ
स्वास्थ्य के मामले में सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- अनलक्की अंक: 3
- लक्की रंग: ब्राउन
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या आज आर्थिक राहत मिलेगी?
रुकी हुई पेमेंट मिलने से राहत मिल सकती है, लेकिन आगे की योजना बनाना जरूरी है.
2. नौकरी में दिन कैसा रहेगा?
सुबह सफलता मिलेगी, लेकिन दोपहर बाद कुछ चुनौतियां आ सकती हैं.
3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य सामान्य और अनुकूल रहेगा.