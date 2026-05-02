Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेहत में थकान, आलस्य और सिरदर्द की समस्या.

Aaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (आयु, संकट और आकस्मिक घटना स्थान) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम चंद्रमा के कारण आज का दिन आपके लिए "धैर्य की परीक्षा" का हो सकता है. दोपहर के शुभ मुहूर्तों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सुस्त" रह सकता है. मार्केट की स्थिति धीमी होने के कारण सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है. पुराने क्लाइंट्स से समय पर पेमेंट न मिलने के कारण आपका कैश फ्लो प्रभावित रहेगा. इस वीकेंड किसी भी तरह के बड़े निवेश या उधारी के लेनदेन से बचना ही समझदारी है. जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और अपने खर्चों पर कड़ाई से नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. आपके काम की आलोचना होने की आशंका है, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. जो लोग वीकेंड पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. सचेत रहें, आपके विरोधी आपकी स्थिति का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. शांति बनाए रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई से बार-बार भटक सकता है, जिससे आपकी तैयारी प्रभावित होगी. आज कठिन विषयों के बजाय हल्के विषयों का अध्ययन करें या रिविजन पर ध्यान दें. योग और प्राणायाम से मानसिक भटकाव को कम करने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर विपरीत होने से घर के सदस्यों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक शांति भंग होने की आशंका है. दनिहाल (ननिहाल/ददियाल) पक्ष से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है जो मन को विचलित करेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बहस से दूर रहें और दूसरों की बातों को धैर्य से सुनें.

सेहत के मामले में आज थकान और आलस्य हावी रहेगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर कम रहने से काम में मन नहीं लगेगा. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है. एक संतुलित रूटीन और हल्की एक्सरसाइज आज आपके लिए बहुत जरूरी है. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे (स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक)

ग्रे (स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों को दाना-पानी देना आपके संकटों को कम करने में सहायक होगा.

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