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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: मीन राशि वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह

Aaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: मीन राशि वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 2 मई 2026 सेल्स में गिरावट और पेमेंट में देरी से चिंता बढ़ेगी. ऑफिस में आलोचना से बचें और विरोधियों से सतर्क रहें. पारिवारिक मतभेद शांति बिगाड़ सकते हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 02:55 AM (IST)
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  • सेहत में थकान, आलस्य और सिरदर्द की समस्या.

Aaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (आयु, संकट और आकस्मिक घटना स्थान) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम चंद्रमा के कारण आज का दिन आपके लिए "धैर्य की परीक्षा" का हो सकता है. दोपहर के शुभ मुहूर्तों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सुस्त" रह सकता है. मार्केट की स्थिति धीमी होने के कारण सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है. पुराने क्लाइंट्स से समय पर पेमेंट न मिलने के कारण आपका कैश फ्लो प्रभावित रहेगा. इस वीकेंड किसी भी तरह के बड़े निवेश या उधारी के लेनदेन से बचना ही समझदारी है. जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और अपने खर्चों पर कड़ाई से नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. आपके काम की आलोचना होने की आशंका है, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. जो लोग वीकेंड पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. सचेत रहें, आपके विरोधी आपकी स्थिति का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. शांति बनाए रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई से बार-बार भटक सकता है, जिससे आपकी तैयारी प्रभावित होगी. आज कठिन विषयों के बजाय हल्के विषयों का अध्ययन करें या रिविजन पर ध्यान दें. योग और प्राणायाम से मानसिक भटकाव को कम करने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन संभलकर चलने का है. ग्रह गोचर विपरीत होने से घर के सदस्यों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक शांति भंग होने की आशंका है. दनिहाल (ननिहाल/ददियाल) पक्ष से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है जो मन को विचलित करेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बहस से दूर रहें और दूसरों की बातों को धैर्य से सुनें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज थकान और आलस्य हावी रहेगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर कम रहने से काम में मन नहीं लगेगा. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है. एक संतुलित रूटीन और हल्की एक्सरसाइज आज आपके लिए बहुत जरूरी है. पर्याप्त आराम करें और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रे (स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों को दाना-पानी देना आपके संकटों को कम करने में सहायक होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक शांति भंग हो सकती है. दनिहाल पक्ष से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए बहस से बचें.

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