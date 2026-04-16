Aaj ka Meen Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और अवसरों से भरा रहेगा. आज पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत अमावस्या तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज आपकी राशि में चन्द्रमा का संचार होने से आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा. हालांकि, चन्द्रमा का शनि के साथ 'विष दोष' रहेगा, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वोत्तम है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से लॉजिस्टिक बाधाएं खत्म होंगी और आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट मजबूत होगा. क्लाइंट्स से एडवांस पेमेंट मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में लंबी अवधि के लक्ष्यों पर पार्टनर की सहमति व्यापार को नई ऊंचाई देगी. सरकारी नीतियों का समर्थन आपके सेक्टर को मिलेगा, जिससे मार्केट में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी. नए अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स के साथ जुड़ने का यह बेहतरीन मौका है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ प्रशंसा होगी. ऑफिस की टीम में आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलने से आप जटिल से जटिल कार्यों को भी आसानी से सुलझा लेंगे. कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली है; आपको किसी बड़े बैनर या नामी कलाकार के साथ काम करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. आपकी रचनात्मक क्षमता चरम पर रहेगी. यदि आप विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो आज की दिशा में उठाए गए कदम सफल होंगे. समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग मिलने से आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन राहत लेकर आया है. यदि आप कमर दर्द या पैरों के पुराने दर्द से परेशान थे, तो आज फिजियोथेरेपी या हल्के व्यायाम से आपको काफी आराम मिलेगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, बस काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें ताकि मानसिक तनाव हावी न हो.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप (Long Distance Relationship) वाले जातकों के लिए आज का दिन वीडियो कॉल या मुलाकात के जरिए काफी रोमांटिक रहने वाला है. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी बड़े चैरिटी इवेंट का सफल आयोजन संभव होगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है; गठबंधन की राजनीति में आपकी मध्यस्थता सफल रहेगी.

आज का विशेष उपाय

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, इसलिए आज भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

FAQs

1. क्या आज मीन राशि वालों को नए अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स साइन करने चाहिए?

हाँ, आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल है. आर्थिक लाभ के भी अच्छे संकेत हैं.

2. आज यात्रा के लिए सबसे शुभ दिशा कौन सी है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए विशेष रूप से सफल और सुखद सिद्ध होगा.

3. क्या आज स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं?

जी हाँ, विशेषकर जोड़ों और कमर के दर्द में आज फिजियोथेरेपी और व्यायाम से बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

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