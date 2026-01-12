करियर और नौकरी राशिफल
मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. कोई महत्वपूर्ण डील क्लोज करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, क्योंकि बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं. वर्कस्पेस पर दिन की शुरुआत में आप अपनी योग्यता को पूरी तरह दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं. आज बड़े बुजुर्गों या अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को आज यात्रा के दौरान अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत जरूरी न हो तो यात्रा को स्थगित करना बेहतर रहेगा. बिजनेस में छुपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि वे आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. कोई भी सौदा करने से पहले कागजात और शर्तों को अच्छी तरह जांच लें.
फाइनेंस राशिफल
आज धन के मामले में सतर्कता जरूरी है. अचानक खर्च या नुकसान होने की संभावना है, इसलिए बिना सोचे-समझे पैसा खर्च न करें. किसी को उधार देने या निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर आप तनाव में रह सकते हैं. जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से तालमेल बनाए रखना आज बहुत जरूरी है. बातचीत के जरिए गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें.
स्वास्थ्य राशिफल
डाइजेशन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. बाहर का खाना कम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें. यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई यात्रा करनी पड़े तो सावधानी रखें.
शिक्षा और छात्र राशिफल
न्यू जनरेशन की फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग किसी कारण से कैंसिल हो सकती है. छात्रों को आज पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए.
शुभ रंग: नेवी ब्लू
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 2
उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को नीली वस्तु दान करें.
FAQs
क्या आज बिजनेस यात्रा करना ठीक रहेगा?
नहीं, बेहतर होगा कि आज की यात्रा टाल दें.
परिवार में तनाव कैसे कम होगा?
शांत रहकर बातचीत और समझदारी से.
स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है?
डाइट पर ध्यान और तनाव से दूरी रखना.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.