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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 31 March 2026: मकर राशि पार्टनरशिप में मिलेगा फायदा, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ

Aaj ka Makar Rashifal 31 March 2026: मकर राशि पार्टनरशिप में मिलेगा फायदा, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ

Capricorn Horoscope 31 March 2026: मकर राशि वालों को आज करियर में संघर्ष, बिजनेस में नुकसान और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जानें कैसे सावधानी और धैर्य से दिन को संभालें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Mar 2026 02:45 AM (IST)
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Capricorn Horoscope 31 March 2026: मकर राशि वालों के लिए सावधानी, संघर्ष और धैर्य का दिन, करियर, बिजनेस और रिश्तों में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, जानिए कैसे आज नुकसान से बचें.

आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जिससे अचानक समस्याएं, मानसिक तनाव और अनसुलझे मामलों में उलझन बढ़ सकती है. ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण आज आपको हर क्षेत्र में सतर्क रहना होगा. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव से भ्रम और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप स्थिति को संभाल सकते हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास प्रभावित होगा. मीटिंग के दौरान आपकी बात को अनदेखा किया जा सकता है. नई टेक्नोलॉजी के आने से आपको अपनी जॉब प्रोफाइल बचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. आज किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. सप्लाई चेन में बाधा आने से आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं. कॉम्पिटिटर द्वारा फैलाया गया नकारात्मक प्रचार आपकी सेल को प्रभावित कर सकता है. लॉजिस्टिक खर्च में अचानक वृद्धि से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है. पारिवारिक व्यवसाय में बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप काम में देरी और मतभेद बढ़ा सकता है. आज बड़ा निवेश या नई योजना शुरू करने से बचें और फाइनेंस को संतुलित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष ध्यान देना होगा. जंक फूड खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें. पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. हल्का और घर का बना भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. लव लाइफ में अविश्वास बढ़ सकता है और छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. पार्टनर का फोन चेक करना झगड़े का कारण बन सकता है. परिवार में भी आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. आपको धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का मॉक टेस्ट रिजल्ट निराशाजनक हो सकता है. इससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. आपको निराश होने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा और लगातार अभ्यास करना होगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 1
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)
आज भगवान शनि की पूजा करें और काले तिल का दान करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपको मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को करियर में परेशानी आ सकती है?
हाँ, ऑफिस में गुटबाजी और नई चुनौतियों के कारण परेशानी आ सकती है.

Q2. क्या आज बिजनेस में नुकसान होने की संभावना है?
हाँ, सप्लाई चेन और खर्च बढ़ने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज छात्रों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और निराशा से बचना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Mar 2026 02:45 AM (IST)
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