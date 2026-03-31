Capricorn Horoscope 31 March 2026: मकर राशि वालों के लिए सावधानी, संघर्ष और धैर्य का दिन, करियर, बिजनेस और रिश्तों में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, जानिए कैसे आज नुकसान से बचें.

आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जिससे अचानक समस्याएं, मानसिक तनाव और अनसुलझे मामलों में उलझन बढ़ सकती है. ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण आज आपको हर क्षेत्र में सतर्क रहना होगा. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव से भ्रम और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप स्थिति को संभाल सकते हैं.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास प्रभावित होगा. मीटिंग के दौरान आपकी बात को अनदेखा किया जा सकता है. नई टेक्नोलॉजी के आने से आपको अपनी जॉब प्रोफाइल बचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. आज किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. सप्लाई चेन में बाधा आने से आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं. कॉम्पिटिटर द्वारा फैलाया गया नकारात्मक प्रचार आपकी सेल को प्रभावित कर सकता है. लॉजिस्टिक खर्च में अचानक वृद्धि से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है. पारिवारिक व्यवसाय में बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप काम में देरी और मतभेद बढ़ा सकता है. आज बड़ा निवेश या नई योजना शुरू करने से बचें और फाइनेंस को संतुलित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष ध्यान देना होगा. जंक फूड खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें. पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. हल्का और घर का बना भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. लव लाइफ में अविश्वास बढ़ सकता है और छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. पार्टनर का फोन चेक करना झगड़े का कारण बन सकता है. परिवार में भी आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. आपको धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का मॉक टेस्ट रिजल्ट निराशाजनक हो सकता है. इससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. आपको निराश होने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा और लगातार अभ्यास करना होगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 1

लकी रंग: ऑरेंज

अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)

आज भगवान शनि की पूजा करें और काले तिल का दान करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपको मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को करियर में परेशानी आ सकती है?

हाँ, ऑफिस में गुटबाजी और नई चुनौतियों के कारण परेशानी आ सकती है.

Q2. क्या आज बिजनेस में नुकसान होने की संभावना है?

हाँ, सप्लाई चेन और खर्च बढ़ने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज छात्रों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और निराशा से बचना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.