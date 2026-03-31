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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 31 March 2026: धनु राशि अचानक आ सकती हैं मुश्किलें, संभलकर चलें और हर फैसले में रखें धैर्य

Aaj ka Dhanu Rashifal 31 March 2026: धनु राशि अचानक आ सकती हैं मुश्किलें, संभलकर चलें और हर फैसले में रखें धैर्य

Sagittarius Horoscope 31 March 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य के साथ करियर में बड़ा पद, बिजनेस में तेज़ ग्रोथ और निवेश से लाभ दिलाने वाला रहेगा, जानें कैसे आपकी मेहनत लाएगी रंग.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Mar 2026 02:40 AM (IST)
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Sagittarius Horoscope 31 March 2026: धनु राशि वालों के लिए भाग्य, उन्नति और बड़े फैसलों का दिन, करियर में अधिकार और बिजनेस में तेज़ ग्रोथ के संकेत, जानिए कैसे आज किस्मत देगी पूरा साथ.

आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य, धर्म और सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी. आज आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रहेगा और आप मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे. गण्ड योग के प्रभाव से आपकी मेहनत और अनुशासन आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं. दिन आपके लिए नए अवसर और उपलब्धियों से भरा रहेगा, खासकर करियर और बिजनेस के मामलों में.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति और सम्मान देने वाला रहेगा. आपकी लंबे समय की मेहनत को देखते हुए आपको कोई बड़ा प्रशासनिक पद या निर्णय लेने की शक्ति मिल सकती है. सीनियर मैनेजमेंट आपकी सलाह को महत्व देगा और आपके निर्णयों को प्राथमिकता दी जाएगी. कार्यस्थल पर शांति और स्थिरता बनी रहेगी, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. आपके अनुशासन और सही रणनीति से बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के योग हैं. सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और आप नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने की योजना बना सकते हैं. निवेश के मामलों में आज बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच की गई डील्स लंबे समय तक लाभ देने वाली साबित होंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. कैल्शियम युक्त आहार लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शाम को हल्की वॉक करना और नियमित व्यायाम आपकी फिटनेस बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप शांत और संतुलित रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपकी आपसी समझ गहरी होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे और आपको गर्व महसूस कराएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्र अपनी तकनीक और स्टैमिना के दम पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल कर सकते हैं. नई चीजें सीखने के लिए दिन अनुकूल है.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 5
लकी रंग: सिल्वर
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और पीले वस्त्र दान करें. “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को करियर में उन्नति मिलेगी?
हाँ, आज आपको पद और अधिकार में वृद्धि मिलने के योग हैं.

Q2. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?
हाँ, विशेष समय में किया गया निवेश लंबे समय तक लाभ दे सकता है.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज छात्रों को पढ़ाई और खेल दोनों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Mar 2026 02:40 AM (IST)
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