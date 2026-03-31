Sagittarius Horoscope 31 March 2026: धनु राशि वालों के लिए भाग्य, उन्नति और बड़े फैसलों का दिन, करियर में अधिकार और बिजनेस में तेज़ ग्रोथ के संकेत, जानिए कैसे आज किस्मत देगी पूरा साथ.

आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य, धर्म और सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी. आज आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रहेगा और आप मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे. गण्ड योग के प्रभाव से आपकी मेहनत और अनुशासन आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं. दिन आपके लिए नए अवसर और उपलब्धियों से भरा रहेगा, खासकर करियर और बिजनेस के मामलों में.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति और सम्मान देने वाला रहेगा. आपकी लंबे समय की मेहनत को देखते हुए आपको कोई बड़ा प्रशासनिक पद या निर्णय लेने की शक्ति मिल सकती है. सीनियर मैनेजमेंट आपकी सलाह को महत्व देगा और आपके निर्णयों को प्राथमिकता दी जाएगी. कार्यस्थल पर शांति और स्थिरता बनी रहेगी, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. आपके अनुशासन और सही रणनीति से बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के योग हैं. सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और आप नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने की योजना बना सकते हैं. निवेश के मामलों में आज बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच की गई डील्स लंबे समय तक लाभ देने वाली साबित होंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. कैल्शियम युक्त आहार लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शाम को हल्की वॉक करना और नियमित व्यायाम आपकी फिटनेस बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप शांत और संतुलित रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आज पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपकी आपसी समझ गहरी होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे और आपको गर्व महसूस कराएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्र अपनी तकनीक और स्टैमिना के दम पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल कर सकते हैं. नई चीजें सीखने के लिए दिन अनुकूल है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: सिल्वर

अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और पीले वस्त्र दान करें. “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को करियर में उन्नति मिलेगी?

हाँ, आज आपको पद और अधिकार में वृद्धि मिलने के योग हैं.

Q2. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?

हाँ, विशेष समय में किया गया निवेश लंबे समय तक लाभ दे सकता है.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज छात्रों को पढ़ाई और खेल दोनों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

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