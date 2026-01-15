आज चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित है, जो लाभ, संबंध और नेटवर्किंग को मजबूत करने वाला माना जाता है.
Makar Rashifal 15 January 2026: अटके काम होंगे पूरे, व्यापार में लाभ, करियर में तरक्की! पढ़ें राशिफल
Capricorn Horoscope 15 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Capricorn Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित है, जो लाभ, संबंध और नेटवर्किंग को मजबूत करने वाला माना जाता है. यह दिन आपके प्रयासों को दिशा देगा और लंबे समय से अटके कार्यों में गति लाएगा. सही रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.
मकर राशि बिजनेस राशिफल:
वृद्धि योग के बनने से व्यापार में किए गए हार्ड वर्क का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. बिजनेस से जुड़े लोगों को पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.
मकर राशि नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर टीम वर्क और अपने टैलेंट से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे. ऑफिस से जुड़े काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसे टालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे भविष्य में प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं.
मकर राशि करियर और युवा राशिफल:
न्यू जनरेशन के लिए यह समय पुरानी और दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का है. करियर में ग्रोथ लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बेहद जरूरी है. नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सजग रहना होगा.
मकर राशि शिक्षा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पहले से अधिक मेहनत करनी होगी. सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास से मिलेगी. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं.
मकर राशि पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
परिवार और सोशल लेवल पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में शामिल होना पड़ सकता है. बड़े भाई के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. वर्किंग वुमन को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.
मकर राशि उपाय और शुभ संकेत:
आज भगवान शिव की पूजा करें और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.
लकी कलर: पर्पल
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 6
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
