तुला साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: नए अवसर मिलेंगे, प्रेम और करियर में प्रगति

हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: नए अवसर मिलेंगे, प्रेम और करियर में प्रगति

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025:  तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला साबित होगा. भाग्य इस दौरान आपका साथ अवश्य देगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि केवल किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय अपने परिश्रम और प्रयासों पर भरोसा करना अधिक लाभकारी रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आपको ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनका लंबे समय से इंतजार था. यदि आप उन्हें सही समय पर पहचानकर मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित है.

लंबे समय से विदेश जाकर हायर एजुकेशन या बिजनेस का सपना देख रहे जातकों को बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. फॉरेन से जुड़े कामों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. मिड वीक तक परिस्थितियां और अधिक आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य और संतुलित रहेगा. किसी बड़ी शारीरिक परेशानी के संकेत नहीं हैं. मानसिक रूप से भी आप स्वयं को शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक सुकून मिलेगा. हालांकि काम की व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान देना आवश्यक होगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होगा. विशेष रूप से विदेश से जुड़े बिजनेस, आयात-निर्यात, ट्रैवल, एजुकेशन और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. नए कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल हो सकती है. पुराने अटके हुए कार्यों में गति आएगी.

बिजनेस में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति और संतोष देने वाला रहेगा. एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी. मनचाही जगह पर तबादला या पद-प्रतिष्ठा से जुड़ी कामना पूरी हो सकती है. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे.

मिड वीक के बाद आपको किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में करियर के लिए लाभकारी साबित होगा.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए प्रगति और स्थिरता का संकेत दे रहा है. लेखन, मीडिया, जर्नलिज़्म, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है. आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और लेखन एवं अध्ययन के प्रति रुचि और गहरी होगी.

जो लोग करियर में नया मोड़ लाने की सोच रहे हैं, उन्हें सही दिशा और अवसर मिल सकते हैं. आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. कजिन, माता-पिता और अन्य परिजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. मिड वीक में घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

वीकेंड पर किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बनेगा. प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट या सुखद समाचार मिल सकता है. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी. जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उनके प्रयास सफल हो सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं.

करियर को लेकर चल रही दुविधा दूर होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी और आसमानी

उपाय

  • शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें.
  • “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • घर में शांति बनाए रखने के लिए सफेद मिठाई का वितरण करें.
  • किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या सौंदर्य सामग्री का दान करें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी?
उत्तर: हां, विदेश से जुड़े शिक्षा और बिजनेस कार्यों में सफलता के प्रबल योग हैं.

प्रश्न 2: नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर के योग हैं?
उत्तर: जी हां, मनचाही जगह पर तबादला या पद-प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा.

प्रश्न 4: स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
Libra Tula Rashifal Libra Weekly Horoscope
और पढ़ें
Embed widget