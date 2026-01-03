हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): तुला राशि वालों के लिए रिश्तों और करियर में बदलाव का समय

Libra weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से भरा हुआ है.

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि फैसले लेते समय खुद पर भरोसा रखें और अपनी अंतरात्मा की सुनें. सही रास्ता आपको स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा. आज रिश्तों में भी आपकी समझदारी और धैर्य आपको लाभ पहुँचाएंगे.

बिज़नेस

आज का दिन व्यापार और व्यवसाय में नए विचार अपनाने के लिए अनुकूल है. अपने व्यवसायिक निर्णयों में आत्मनिर्भर बनें और दूसरों की सलाह का सही ढंग से विश्लेषण करें.

निवेश के मामले में जोखिम लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें. साझेदारों और टीम के सदस्यों के साथ खुले और स्पष्ट संवाद बनाए रखने से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा. आज पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार करके भी अच्छा लाभ मिल सकता है.

नौकरी

नौकरीपेशा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है. कामकाज में आत्मविश्वास और समझदारी दिखाने से वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा.

आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रस्तुति में खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी. यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

लव और फैमिली

रिश्तों में आज आपकी समझदारी और धैर्य अहम भूमिका निभाएगा. पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखने से घर में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रेम जीवन में भी आज संवाद और खुलापन महत्वपूर्ण है.

अपने साथी की भावनाओं को समझें और निर्णय लेने में उनकी राय को भी महत्व दें. यदि आप सिंगल हैं, तो आज नए परिचय और दोस्ती के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्र और युवा वर्ग आज अपनी निर्णय क्षमता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करेंगे. परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाने का दिन है.

नई चीजें सीखने और अपने कौशल को सुधारने के लिए यह समय अनुकूल है. युवा पेशेवरों को भी अपने करियर में नए अवसर पहचानने और नए कौशल सीखने का समय है.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक और भावनात्मक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से शरीर और मन तरोताज़ा रहेंगे. हल्की एक्सरसाइज और ताजगी भरे वातावरण में समय बिताना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4, 6, 8

  • भाग्यशाली रंग: नीला 

उपाय

सुबह के समय हल्का ध्यान और प्रार्थना करें, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़े. नीला या गुलाबी रंग पहनने से मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है. जरूरतमंद की मदद करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है. ध्यान और योग से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में कोई बड़ा निर्णय लेना शुभ रहेगा?
हाँ, आज आत्मनिर्भरता और समझदारी के साथ लिए गए निर्णय सकारात्मक परिणाम देंगे.

Q2: नौकरी में मेरी मेहनत की सराहना होगी?
यदि आप धैर्य और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे.

Q3: प्रेम जीवन में सुधार के लिए आज क्या करें?
अपने साथी की भावनाओं को समझें और संवाद में खुलापन बनाए रखें.

Q4: छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
नई चीजें सीखने और अपने कौशल को सुधारने के लिए आज का दिन अनुकूल है.

Q5: स्वास्थ्य के लिए आज किन बातों का ध्यान रखें?
ध्यान और योग से मानसिक तनाव कम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Jan 2026 09:00 PM (IST)
Embed widget