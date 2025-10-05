हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (05 से 11 अक्टूबर 2025): पारिवारिक रिश्तों में तनाव और कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आने की संभावना है

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (05 से 11 अक्टूबर 2025): पारिवारिक रिश्तों में तनाव और कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आने की संभावना है

Singh weekly tarot horoscope October 05 - 11: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वाले वाणी पर ध्यान रखें वरना विवाद हो सकता है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Oct 2025 07:03 PM (IST)
Singh Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October 2025: इस सप्ताह टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को रिश्तों और सामाजिक तालमेल में सावधानी बरतनी होगी. परिवार के सदस्य या भाई-बहन आपके विचारों से सहमत न हों, जिससे मतभेद हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में भी सहकर्मियों के साथ ग़लतफहमी और विवाद की स्थिति बन सकती है. इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, इसलिए संयम और समझदारी से आगे बढ़ना सबसे बेहतर रहेगा.

करियर/बिज़नेस: ऑफिस में टीमवर्क और सहयोग की परीक्षा होगी. सहकर्मियों के साथ विचारों का टकराव संभव है. कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें. व्यवसाय में साझेदारों से असहमति या गलतफहमी हो सकती है. धैर्य और शांत स्वभाव से स्थिति संभाल पाएँगे.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों में सावधानी बरतनी होगी. अनियोजित खर्च से बचें और बड़े निवेश या लेन-देन को फिलहाल टालें. पुराने बकाया या अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है.

रिश्ते: परिवार और नज़दीकी रिश्तों में तनाव रह सकता है. भाई-बहनों या रिश्तेदारों से मतभेद बढ़ सकते हैं. बातचीत में संयम रखें और जल्दबाज़ी में कोई कठोर शब्द न कहें. सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्तों को सुधारने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ/वेलनेस: शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव अधिक महसूस हो सकता है. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम राहत देंगे. समय पर नींद और संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है.

साप्ताहिक उपाय: शनिवार को हनुमानजी को सिंदूर और हरी मूली अर्पित करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा.

Do / Don’t

  • Do: रिश्तों और कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें.
  • Don’t: किसी विवाद या टकराव को बढ़ावा न दें.

लकी कलर / नंबर / डे: गुलाबी | 7 | शुक्रवार

FAQs

Q1: रिश्तों में तालमेल कैसे बनाएँ?
संयम से बातचीत करें और मतभेदों को बढ़ने न दें.

Q2: कार्यस्थल पर संघर्ष से कैसे बचें?
सहकर्मियों के विचारों का सम्मान करें और किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 05 Oct 2025 07:03 PM (IST)
Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
Embed widget