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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 9 April 2026: कुंभ राशि बिजनेस में मुनाफा, नौकरी में पहचान और लव लाइफ में खुशियां आने के संकेत

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 April 2026: कुंभ राशि बिजनेस में मुनाफा, नौकरी में पहचान और लव लाइफ में खुशियां आने के संकेत

Kumbh Rashifal 9 April 2026: आज कुंभ राशि वालों को करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और मेहनत का पूरा फल मिलने से सम्मान बढ़ेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:51 AM (IST)
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कुंभ राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: करियर में बड़ी जिम्मेदारी, बिजनेस में जबरदस्त लाभ और प्रेम जीवन में खुशियों के साथ सफलता के प्रबल योग. आज चन्द्रमा एकादश भाव में होने से आपके प्रयासों का फल मिलने का समय है. आप अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. दिन आपके लिए उपलब्धियों और प्रगति का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. नियमित दिनचर्या आपको और फिट बनाएगी.

व्यापार राशिफल
बिजनेस में आज शानदार लाभ के योग हैं. ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स से फायदा मिलेगा और एक्सपोर्ट में मुनाफा बढ़ेगा. एंसेस्ट्रल बिजनेस में बुजुर्गों के अनुभव और आपकी नई सोच से बड़ी डील फाइनल हो सकती है. मार्केट रिसर्च से आपकी रणनीति मजबूत होगी और कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल
करियर में उन्नति के योग हैं. लंबित फाइलें मंजूर होंगी और सरकारी टेंडर आपके पक्ष में आ सकते हैं. आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और मैनेजमेंट आपको बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकता है. इंटरनेशनल क्लाइंट्स से सराहना मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में ताजगी और मजबूती आएगी. परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी.

आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस से अच्छा मुनाफा मिलेगा और पेमेंट समय से पहले आने के योग हैं. निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहेगा. एआई और आधुनिक तकनीक का उपयोग आपके प्रोजेक्ट को अलग बनाएगा. ग्रुप प्रोजेक्ट में आपके आइडियाज की सराहना होगी. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 5
लक्की रंग: पिंक
अनलक्की नंबर: 1

उपाय
आज गुप्त दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें. इससे आत्मिक शांति मिलेगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज करियर में बड़ी जिम्मेदारी और सफलता मिलने के योग हैं.

Q2. बिजनेस के लिए दिन कैसा रहेगा?
बिजनेस में मुनाफा और नई डील्स मिलने के मजबूत संकेत हैं.

Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
प्रेम जीवन में खुशियां और रोमांटिक पल मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:51 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस से अच्छा मुनाफा मिलेगा और पेमेंट समय से पहले आने के योग हैं. निवेश के नए अवसर भी मिल सकते हैं.

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