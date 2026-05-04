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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 4 May 2026: कुंभ राशि ऑफिस की राजनीति से रहें सावधान, भाई-बहनों के सहयोग से मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj ka Kumbh Rashifal 4 May 2026: कुंभ राशि ऑफिस की राजनीति से रहें सावधान, भाई-बहनों के सहयोग से मिलेगा बड़ा लाभ

Aquarius Horoscope: कुंभ राशि 4 मई 2026 आज व्यापार में अंतरराष्ट्रीय सफलता और पारिवारिक निवेश के योग हैं. ऑफिस की राजनीति से बचें और नई टेक्नोलॉजी सीखें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 04 May 2026 01:37 AM (IST)
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  • व्यापार में बुजुर्गों का निवेश, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • ऑफिस में राजनीति से बचने हेतु नई तकनीकें सीखें।
  • विद्यार्थी नई तकनीकों को सीखें, शिक्षकों का मार्गदर्शन लें।
  • पारिवारिक सुख-शांति, जीवनसाथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे।

Aaj ka Kumbh Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज 'मालव्य योग' का विशेष प्रभाव रहेगा, जबकि चन्द्रमा आपके दसवें भाव में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय श्रेष्ठ है.

व्यापार और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अभूतपूर्व सफलता का है. आपके बिजनेस मॉडल से घर के बुजुर्ग इतने प्रभावित होंगे कि वे अपनी जमा पूंजी भी आपके काम में निवेश करने को तैयार हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आपका नाम चमकेगा. आपको किसी सरकारी डेलिगेशन का हिस्सा बनकर विदेश जाने का आमंत्रण मिल सकता है, जो आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से ऑफिस में आपके खिलाफ कोई राजनीति या षडयंत्र कर सकता है. खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने फील्ड से संबंधित नई टेक्नोलॉजी को सीखना और अपडेट रहना बहुत जरूरी है. एम्प्लॉयड जातकों के लिए सलाह है कि घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करें और थोड़ा सा मिश्री या पेड़ा खाकर निकलें, इससे आपका दिन और कार्य दोनों मंगलमय होंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कौशल विकास (Skill Development) का है. बदलते समय की मांग के अनुसार नई तकनीकों और विषयों पर पकड़ बनाना आपको प्रतियोगिता में आगे रखेगा. शिक्षकों और गुरुओं का मार्गदर्शन आपके करियर की राह आसान करेगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनों का भरपूर साथ मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग आपको एक नई शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच एक आदर्श संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ समय से पैरों के तलवों या टखनों के दर्द से परेशान थे, तो आज आपको उससे काफी राहत मिलेगी. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, बस काम के बोझ को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5

उपाय: आज भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. सफेद रुमाल अपने पास रखना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 May 2026 01:37 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा। मालव्य योग का भी विशेष प्रभाव रहेगा।

आज कुंभ राशि वालों के व्यापार और धन के लिए क्या भविष्यवाणी है?

व्यापारिक दृष्टि से आज अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस मॉडल से प्रभावित होकर बुजुर्ग निवेश कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नाम चमकेगा।

कुंभ राशि वालों को नौकरी और करियर में आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑफिस में आपके खिलाफ कोई षडयंत्र कर सकता है। नई टेक्नोलॉजी सीखना और अपडेट रहना जरूरी है।

आज कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए कैसा दिन रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कौशल विकास का है। नई तकनीकों और विषयों पर पकड़ प्रतियोगिता में आगे रखेगा। शिक्षकों का मार्गदर्शन करियर आसान करेगा।

कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज क्या खुशखबरी है?

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत मिलेगी। पैरों के तलवों या टखनों के दर्द से परेशानी कम होगी। शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

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