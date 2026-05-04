Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में बुजुर्गों का निवेश, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

ऑफिस में राजनीति से बचने हेतु नई तकनीकें सीखें।

विद्यार्थी नई तकनीकों को सीखें, शिक्षकों का मार्गदर्शन लें।

पारिवारिक सुख-शांति, जीवनसाथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे।

Aaj ka Kumbh Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज 'मालव्य योग' का विशेष प्रभाव रहेगा, जबकि चन्द्रमा आपके दसवें भाव में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय श्रेष्ठ है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अभूतपूर्व सफलता का है. आपके बिजनेस मॉडल से घर के बुजुर्ग इतने प्रभावित होंगे कि वे अपनी जमा पूंजी भी आपके काम में निवेश करने को तैयार हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आपका नाम चमकेगा. आपको किसी सरकारी डेलिगेशन का हिस्सा बनकर विदेश जाने का आमंत्रण मिल सकता है, जो आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से ऑफिस में आपके खिलाफ कोई राजनीति या षडयंत्र कर सकता है. खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने फील्ड से संबंधित नई टेक्नोलॉजी को सीखना और अपडेट रहना बहुत जरूरी है. एम्प्लॉयड जातकों के लिए सलाह है कि घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करें और थोड़ा सा मिश्री या पेड़ा खाकर निकलें, इससे आपका दिन और कार्य दोनों मंगलमय होंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कौशल विकास (Skill Development) का है. बदलते समय की मांग के अनुसार नई तकनीकों और विषयों पर पकड़ बनाना आपको प्रतियोगिता में आगे रखेगा. शिक्षकों और गुरुओं का मार्गदर्शन आपके करियर की राह आसान करेगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनों का भरपूर साथ मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग आपको एक नई शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच एक आदर्श संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ समय से पैरों के तलवों या टखनों के दर्द से परेशान थे, तो आज आपको उससे काफी राहत मिलेगी. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, बस काम के बोझ को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

उपाय: आज भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. सफेद रुमाल अपने पास रखना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.