Kumbh Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव (3rd House) में स्थित है, जो पराक्रम और भाई-बहनों का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान तो बनाएगी, लेकिन दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद या बहस की स्थिति भी पैदा कर सकती है.

करियर और नौकरी (Job & Career): शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से युवाओं को करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरीपेशा (Employed) लोगों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें आपको उत्तेजित कर सकती हैं. वहीं, बेरोजगार (Unemployed) लोगों के लिए आज अपनी प्रोफाइल अपडेट करने और नेटवर्किंग बढ़ाने का बेहतरीन दिन है; किसी HR से संपर्क होने पर नौकरी की कॉल आ सकती है.

व्यवसाय (Business): बिजनेसमैन आज सर्विस सेक्टर में अपनी जिम्मेदारियों को उत्साह के साथ पूरा करेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में मार्केट की स्थिति को देखते हुए आप कुछ नए ऑफर्स ला सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी होंगे.

शिक्षा (Education): प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन शानदार है. आपको अपनी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

परिवार और गृहस्थ जीवन (Family Life): गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आपकी मानसिक मजबूती और आध्यात्मिक रुचि (पूजा-पाठ) आपको शांत रखेगी. घर पर मेहमानों के आगमन से सेवा का अवसर मिलेगा. शाम को माता की सेवा करने से न केवल आपको मानसिक सुकून मिलेगा, बल्कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health): सेहत के प्रति लापरवाह न रहें. मौसम में हो रहे बदलाव के कारण संक्रमण या सामान्य सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): भूरा (Brown)

भूरा (Brown) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 6

6 अशुभ अंक (Unlucky Number): 8

8 आज का विशेष उपाय: बहस से बचने के लिए "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें.

(FAQs)

1. आज दोस्तों के साथ संबंधों को कैसे सुधारें?

तृतीय भाव का चंद्रमा वाणी में कठोरता ला सकता है. आज किसी भी चर्चा के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले दो बार सोचें और सुनने की आदत डालें.

2. सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ कैसे उठाएं?

यह योग किसी भी नए काम की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बहुत शुभ होता है. आज आप अपने करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं.

3. मानसिक मजबूती के लिए क्या करें?

आज आपका मन पूजा-पाठ में लगेगा. शाम के समय ध्यान या अपनी माता के साथ समय बिताने से आपको सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.