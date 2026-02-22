हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kumbh Rashifal 22 February 2026: कुंभ राशि करियर को लेकर मिल सकती है अच्छी खबर, माता-पिता की सेवा से चमकेगा भाग्य

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 February 2026: कुंभ राशि करियर को लेकर मिल सकती है अच्छी खबर, माता-पिता की सेवा से चमकेगा भाग्य

Aquarius Horoscope 22 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 04:55 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव (3rd House) में स्थित है, जो पराक्रम और भाई-बहनों का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान तो बनाएगी, लेकिन दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद या बहस की स्थिति भी पैदा कर सकती है.

करियर और नौकरी (Job & Career): शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से युवाओं को करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरीपेशा (Employed) लोगों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें आपको उत्तेजित कर सकती हैं. वहीं, बेरोजगार (Unemployed) लोगों के लिए आज अपनी प्रोफाइल अपडेट करने और नेटवर्किंग बढ़ाने का बेहतरीन दिन है; किसी HR से संपर्क होने पर नौकरी की कॉल आ सकती है.

व्यवसाय (Business): बिजनेसमैन आज सर्विस सेक्टर में अपनी जिम्मेदारियों को उत्साह के साथ पूरा करेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में मार्केट की स्थिति को देखते हुए आप कुछ नए ऑफर्स ला सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी होंगे.

शिक्षा (Education): प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन शानदार है. आपको अपनी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

परिवार और गृहस्थ जीवन (Family Life): गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आपकी मानसिक मजबूती और आध्यात्मिक रुचि (पूजा-पाठ) आपको शांत रखेगी. घर पर मेहमानों के आगमन से सेवा का अवसर मिलेगा. शाम को माता की सेवा करने से न केवल आपको मानसिक सुकून मिलेगा, बल्कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health): सेहत के प्रति लापरवाह न रहें. मौसम में हो रहे बदलाव के कारण संक्रमण या सामान्य सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): भूरा (Brown)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 6
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 8
  • आज का विशेष उपाय: बहस से बचने के लिए "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें.

(FAQs)

1. आज दोस्तों के साथ संबंधों को कैसे सुधारें?
    तृतीय भाव का चंद्रमा वाणी में कठोरता ला सकता है. आज किसी भी चर्चा के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले दो बार सोचें और सुनने की आदत डालें.

2. सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ कैसे उठाएं?
     यह योग किसी भी नए काम की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बहुत शुभ होता है. आज आप अपने करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं.

3. मानसिक मजबूती के लिए क्या करें?
    आज आपका मन पूजा-पाठ में लगेगा. शाम के समय ध्यान या अपनी माता के साथ समय बिताने से आपको सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
