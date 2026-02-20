हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 20 February 2026: कुंभ राशि साध्य योग से बिजनेस में मिलेगी सफलता और परिवार में बढ़ेगा प्रेम

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 February 2026: कुंभ राशि साध्य योग से बिजनेस में मिलेगी सफलता और परिवार में बढ़ेगा प्रेम

Aquarius Horoscope 20 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Feb 2026 06:06 AM (IST)
Kumbh Rashifal 20 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा दूसरे भाव में होने से आज पैतृक संपत्ति और पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, अधिक आय की संभावना फिलहाल कम है. फिर भी दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे. साध्य और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

बिजनेस राशिफल

व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. बहुत अधिक लाभ की अपेक्षा न रखें, लेकिन कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. नई योजना पर विचार कर सकते हैं.

जॉब राशिफल

नौकरी में कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय कम मिल पाएगा. वर्कस्पेस पर आप परिस्थितियों से लड़ने की आदत डालेंगे और चुनौतियों को स्वीकार करेंगे. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आंतरिक संतोष मिलेगा.

लव और फैमिली

घर-परिवार को समय देंगे और संतान से सुख प्राप्त होगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बना रहेगा. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन भावनाओं में संतुलन बनाए रखें. घर के बड़े आपको घरेलू कार्यों में सहयोग के लिए कह सकते हैं.

स्टूडेंट और एजुकेशन

स्टूडेंट्स के लिए आर्ट, म्यूजिक या क्रिएटिव विषयों में बेहतरीन प्रदर्शन के योग हैं. आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अनलक्की अंक: 4
  • लक्की रंग: ऑफ व्हाइट
  • उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल दान करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज आर्थिक लाभ होगा?
आय सामान्य रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ी डील लाभदायक हो सकती है.

2. परिवार का सहयोग कैसा रहेगा?
परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा, संतान से सुख मिलेगा.

3. छात्रों के लिए दिन कैसा है?
क्रिएटिव विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सराहना मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Feb 2026 04:15 AM (IST)
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
