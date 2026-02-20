बिजनेस राशिफल
व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. बहुत अधिक लाभ की अपेक्षा न रखें, लेकिन कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. नई योजना पर विचार कर सकते हैं.
जॉब राशिफल
नौकरी में कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय कम मिल पाएगा. वर्कस्पेस पर आप परिस्थितियों से लड़ने की आदत डालेंगे और चुनौतियों को स्वीकार करेंगे. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आंतरिक संतोष मिलेगा.
लव और फैमिली
घर-परिवार को समय देंगे और संतान से सुख प्राप्त होगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बना रहेगा. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन भावनाओं में संतुलन बनाए रखें. घर के बड़े आपको घरेलू कार्यों में सहयोग के लिए कह सकते हैं.
स्टूडेंट और एजुकेशन
स्टूडेंट्स के लिए आर्ट, म्यूजिक या क्रिएटिव विषयों में बेहतरीन प्रदर्शन के योग हैं. आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा.
हेल्थ
स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 1
- अनलक्की अंक: 4
- लक्की रंग: ऑफ व्हाइट
- उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल दान करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या आज आर्थिक लाभ होगा?
आय सामान्य रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ी डील लाभदायक हो सकती है.
2. परिवार का सहयोग कैसा रहेगा?
परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा, संतान से सुख मिलेगा.
3. छात्रों के लिए दिन कैसा है?
क्रिएटिव विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सराहना मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.