Aaj ka Kumbh Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख लेकर आ रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ संयोग बना हुआ है.

चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे. हालांकि, तीसरे चन्द्रमा के कारण आपको अपने करीबियों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना लाभकारी होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत देने वाला है. बिजनेस में लंबे समय से अटके हुए किसी पुराने कर्जे की वसूली अचानक हो सकती है, जिससे आपका कैश फ्लो बेहतर होगा और आप नए निवेश की योजना बना पाएंगे. व्यापार में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपको नए प्रयोग करने की आजादी मिलेगी. यह इनोवेशन भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होगा. अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 का समय सर्वश्रेष्ठ है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खुद को अपग्रेड करने का है. एंप्लॉयड पर्सन यदि तकनीकी रूप से खुद को अपडेट करने के लिए किसी कोर्स या ट्रेनिंग में निवेश करते हैं, तो यह भविष्य में बड़े प्रमोशन या वेतन वृद्धि का आधार बनेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और नई सोच को मैनेजमेंट सराहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह 'रिकवरी' का दिन है; यदि पुरानी कोई चोट परेशान कर रही थी, तो आज उसमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप लंबे समय से अपनी डाइट कंट्रोल (Diet Control) करना चाह रहे थे, तो आज से इसकी शुरुआत करना बेहद सफल रहेगा. दिनभर ऊर्जावान रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. तीसरे भाव का चन्द्रमा भाई-बहनों से जुड़ी खबरों पर ध्यान देने का संकेत देता है; छोटे भाई की कंपनी या उनके कार्यों पर नजर रखना आपके लिए जरूरी होगा. शादीशुदा जीवन में रोमांस और नयापन आएगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि विवाह के अच्छे और गंभीर प्रस्ताव आने के प्रबल योग बन रहे हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता से पढ़ाई करने का है. जो छात्र तकनीकी या मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों को अपनी पुरानी गलतियों से सीखने और अपनी तकनीक सुधारने का अवसर मिलेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. कुंभ राशि वालों के लिए आज कर्ज वसूली के क्या योग हैं?

आज चन्द्रमा की स्थिति और प्रीति योग के कारण पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के प्रबल योग हैं. आज प्रयास करने पर आपको अपनी उधारी वापस मिल सकती है.

2. करियर में ग्रोथ के लिए आज क्या निवेश करें?

आज नई टेक्नोलॉजी या स्किल सीखने पर किया गया खर्च आपके करियर के लिए भविष्य में मुनाफे का सौदा साबित होगा.

3. अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल होने से आज अविवाहितों को उनकी पसंद के अनुरूप संस्कारी और अच्छे परिवार से रिश्ते मिल सकते हैं.

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