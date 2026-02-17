हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 17 February 2026: कुंभ राशि पुरानी मेहनत लाएगी रंग, साझेदारी के बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 February 2026: कुंभ राशि पुरानी मेहनत लाएगी रंग, साझेदारी के बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा

Aquarius Horoscope 17 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 Feb 2026 06:25 AM (IST)
Kumbh Rashifal 17 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास का है. चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (1st House) में विराजमान है, जो आपको मानसिक रूप से अत्यंत विवेकशील और शांत बनाए रखेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन आत्म-मंथन का है. आपको अपनी कार्य प्रणाली का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. यदि आप अपनी कोशिशें सही दिशा में जारी रखते हैं, तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे. व्यापार विस्तार के लिए पूंजी निवेश की प्लानिंग करना आज बहुत जरूरी है. धन लाभ के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. ऑफिस में काम को लेकर सहकर्मियों या किसी अधिकारी के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. करियर में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे कार्य की गति थोड़ी धीमी (स्थिरता) पड़ सकती है. हालांकि, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी जिन्हें निभाने में आप सक्षम रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. यदि घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य काफी समय से अटका हुआ था, तो वह आज लाइफ पार्टनर के सहयोग से संपन्न हो जाएगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कभी आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे तो कभी मानसिक थकान हावी हो सकती है. पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अपनी तकनीक में सुधार करेंगे. छात्रों के लिए भी एकाग्रता का समय है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

(FAQs)

1. कुंभ राशि के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?
    आज बिजनेस में पूंजी की जरूरत है, इसलिए निवेश की प्लानिंग करना सही है. लेकिन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और राहुकाल का ध्यान रखें.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?
     आज अपने काम से काम रखें और दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं. कोई आपकी आलोचना करे तो उसे शांति से सुनें और प्रतिक्रिया न दें.

3. आज भाग्य का कितना साथ मिलेगा?
    चन्द्रमा नौवें भाव में होने से भाग्य आपका साथ देगा, करियर की चुनौतियों को पार करने के लिए आपको अपनी मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग पर भरोसा करना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Feb 2026 05:44 AM (IST)
