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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 8 May 2026: कर्क राशि ई-कॉमर्स बिजनेस में बंपर मुनाफे और करियर में लीडरशिप का योग

Aaj ka Kark Rashifal 8 May 2026: कर्क राशि ई-कॉमर्स बिजनेस में बंपर मुनाफे और करियर में लीडरशिप का योग

Cancer Horoscope 8 May 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन डिजिटल बिजनेस और करियर में नेतृत्व का है. जानिए कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 8 May 2026: कर्क राशि के लोगों के लिए प्रगति और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से रिश्तों में थोड़ा तालमेल बिठाने की जरूरत होगी, लेकिन पेशेवर जीवन में आप शानदार प्रदर्शन करेंगे. बुधादित्य और शुभ योग का प्रभाव आपको नई तकनीकों को अपनाने और करियर में लीडर बनकर उभरने में मदद करेगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शानदार है. ई-कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं. आपके द्वारा लिए गए सटीक और लाभकारी निर्णय व्यापार को मजबूती देंगे. टैरिफ और मार्केट की नीतियों में बदलाव का फायदा उठाकर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में सफल रहेंगे. सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने से बाजार में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. जूनियर्स के मन में आपके प्रति सम्मान रहेगा और को-वर्कर्स का पूरा सहयोग आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा. नई टेक्नोलॉजी को सीखने का आपका जुनून आपको अपनी टीम का लीडर बना सकता है. एम्प्लॉयड लोगों के लिए आज अपनी स्किल्स दिखाने का सबसे बेहतर समय है. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, जिससे पदोन्नति के अवसर खुल सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह या सगाई के पक्के योग बन रहे हैं, जिससे घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा तैयार होगी. हालांकि, चन्द्रमा की स्थिति के कारण जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक या मनमुटाव हो सकता है. संयम से काम लें और बातचीत के जरिए गलतफहमियों को दूर करें. घर के बड़ों का सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. शुभ योगों के प्रभाव से विदेश में रिसर्च कर रहे छात्रों को आज कोई बड़ी स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी. पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप नए विषयों को गहराई से समझने में सफल होंगे. शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित रूप से मेडिटेशन (ध्यान) करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. काम की अधिकता के बीच खुद के लिए समय निकालना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा. योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आज आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं. कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

8 मई 2026 को स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। मेडिटेशन और योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और मानसिक ताजगी महसूस होगी।

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