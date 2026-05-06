Aaj ka Kark Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. आज बन रहे शुभ योगों के प्रभाव से कर्क राशि वालों के लिए पुरानी समस्याओं के अंत का समय आ गया है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत लाभकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से बचें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है. आपसी पारदर्शिता के कारण बिजनेस में नया निवेश आने की संभावना है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी नई ब्रांच की शुरुआत करने का ठोस प्लान बना सकते हैं. सरकारी परमिट और विदेशी व्यापार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आज बिना किसी बाधा के क्लियर होंगे, जिससे आपकी बड़ी चिंता समाप्त होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. बॉस आपके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे और आपको किसी विशेष रणनीतिक मीटिंग का हिस्सा बना सकते हैं. वर्कप्लेस पर चल रही गुटबाजी आज खुद-ब-खुद शांत हो जाएगी और आपके विरोधी भी आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से पुरानी बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और समर्पण बढ़ेगा. आप जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने या भविष्य की कोई बड़ी प्लानिंग बना सकते हैं. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके काम में सहायक सिद्ध होगा. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. आज आपको स्कॉलरशिप मिलने या किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से फ्री मेंटरशिप मिलने के प्रबल योग हैं. यह अवसर आपके भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा. अपनी पढ़ाई की लय को बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज राहत भरा दिन है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा. हालांकि, अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आलस्य का त्याग करें. डेली कम से कम 30 मिनट की कसरत आपको भविष्य में बीमारियों के खतरे से बचाएगी. खान-पान में पौष्टिकता का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा).

भाग्यशाली अंक: 8.

अशुभ अंक: 5.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी. बुधवार का दिन है, इसलिए गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हरी मूंग का दान करें.

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