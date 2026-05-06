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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 6 May 2026: कर्क राशि पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति और बिजनेस में आएगा बड़ा निवेश, ऑफिस में बॉस देंगे बड़ी जिम्मेदारी

Aaj ka Kark Rashifal 6 May 2026: कर्क राशि पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति और बिजनेस में आएगा बड़ा निवेश, ऑफिस में बॉस देंगे बड़ी जिम्मेदारी

Cancer Horoscope: 6 मई 2026 कर्क राशिफल आज पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति और बिजनेस में आएगा बड़ा निवेश. विरोधियों की चाल होगी नाकाम, छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:06 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. आज बन रहे शुभ योगों के प्रभाव से कर्क राशि वालों के लिए पुरानी समस्याओं के अंत का समय आ गया है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत लाभकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से बचें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है. आपसी पारदर्शिता के कारण बिजनेस में नया निवेश आने की संभावना है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी नई ब्रांच की शुरुआत करने का ठोस प्लान बना सकते हैं. सरकारी परमिट और विदेशी व्यापार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आज बिना किसी बाधा के क्लियर होंगे, जिससे आपकी बड़ी चिंता समाप्त होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. बॉस आपके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे और आपको किसी विशेष रणनीतिक मीटिंग का हिस्सा बना सकते हैं. वर्कप्लेस पर चल रही गुटबाजी आज खुद-ब-खुद शांत हो जाएगी और आपके विरोधी भी आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से पुरानी बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और समर्पण बढ़ेगा. आप जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने या भविष्य की कोई बड़ी प्लानिंग बना सकते हैं. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके काम में सहायक सिद्ध होगा. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. आज आपको स्कॉलरशिप मिलने या किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से फ्री मेंटरशिप मिलने के प्रबल योग हैं. यह अवसर आपके भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा. अपनी पढ़ाई की लय को बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज राहत भरा दिन है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा. हालांकि, अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आलस्य का त्याग करें. डेली कम से कम 30 मिनट की कसरत आपको भविष्य में बीमारियों के खतरे से बचाएगी. खान-पान में पौष्टिकता का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा).
भाग्यशाली अंक: 8.
अशुभ अंक: 5.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी. बुधवार का दिन है, इसलिए गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हरी मूंग का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:06 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

6 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए शुभ समय कौन सा है?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत लाभकारी है।

6 मई 2026 को कर्क राशि वालों के व्यापार और धन के लिए क्या भविष्यवाणी है?

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपसी पारदर्शिता से नया निवेश आ सकता है और सरकारी परमिट बिना बाधा के क्लियर होंगे।

6 मई 2026 को कर्क राशि वालों की नौकरी और करियर के लिए क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और बॉस आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे। वर्कप्लेस पर चल रही गुटबाजी शांत होगी और विरोधी भी आपकी कार्यक्षमता मानेंगे।

6 मई 2026 को कर्क राशि वालों के प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा दिन?

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम बढ़ेगा। आप जीवनसाथी के साथ घूमने या भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं।

6 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अच्छी सेहत के लिए आलस्य त्यागें और पौष्टिक खान-पान पर ध्यान दें।

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