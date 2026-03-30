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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 30 March 2026: कर्क राशि आर्थिक मजबूती, करियर में सराहना और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग

Aaj Ka Kark Rashifal 30 March 2026: कर्क राशि आर्थिक मजबूती, करियर में सराहना और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग

Cancer Horoscope 30 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 02:15 AM (IST)
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Kark Rashifal 30 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक सुख का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. शूल योग के प्रभाव से भी आपके प्रयासों को गति मिलेगी और नए अवसर प्राप्त होंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. आपकी लीडरशिप स्किल्स की सार्वजनिक रूप से सराहना होगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुकी हुई सैलरी या बोनस आज आपके अकाउंट में आ सकता है. आपको अपने तरीके से प्रोजेक्ट हैंडल करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. ऑफिस का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा रहेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा. आप अपने क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित करेंगे और नए व्यापारी आपसे सलाह लेने आएंगे. अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भाग लेने से बड़े विदेशी क्लाइंट्स मिलने के योग हैं. यदि आप अपने पारंपरिक व्यवसाय में नई तकनीक जोड़ते हैं, तो मुनाफे में तीन गुना वृद्धि हो सकती है. नई मशीन खरीदने के लिए सुबह 10:15 से 11:15 और शाम 4:00 से 6:00 का समय शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. आप बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला रहेगा. हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के अवसर खुल सकते हैं. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. खेल से जुड़े लोग अपनी पुरानी चोट से उबरकर शानदार वापसी करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए त्वचा और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और फलों का सेवन करें. आप खुद को ऊर्जावान और ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 1
लकी रंग: ऑफ व्हाइट
अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)
आज चन्द्रमा को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या कर्क राशि वालों को आज धन लाभ होगा?
हाँ, रुका हुआ पैसा मिलने और नए अवसरों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Q2. क्या करियर में उन्नति होगी?
जी हाँ, आपकी लीडरशिप की सराहना होगी और सफलता मिलेगी.

Q3. क्या छात्रों के लिए दिन अच्छा है?
हाँ, हायर एजुकेशन और पढ़ाई में सफलता के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:15 AM (IST)
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