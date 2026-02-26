Aaj ka Kark Rashifal 26 February 2026: कर्क राशि खर्च बढ़ सकते हैं, काम में आ सकती है रुकावट

Kark Rashifal 26 February 2026 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से मन में थोड़ी बेचैनी और अनावश्यक चिंताएं बढ़ सकती हैं. आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी नई योजना या नए संपर्क पर तुरंत भरोसा करने से बचें, क्योंकि कार्यों में रुकावट की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य राशिफल: बदलते मौसम का असर आपकी सेहत पर दिखाई दे सकता है. कमजोरी, थकान या हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और पानी ज्यादा पिएं. योग और प्राणायाम करने से मानसिक तनाव कम होगा.

बिजनेस और करियर राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. व्यापारियों को टैक्स, जीएसटी या किसी सरकारी कागज से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने अकाउंटेंट से दस्तावेज जरूर चेक कराएं. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में टेक्निकल दिक्कतों के कारण काम में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल: परिवार का सहयोग मिलेगा, हालांकि खर्चों में तेजी रहने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने के लिए संवाद बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस हो सकती है. आर्ट, स्पोर्ट्स और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

आज बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा, पहले सलाह लें.

2. क्या आज नौकरी में परेशानी होगी?

टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम करने पर स्थिति संभल जाएगी.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और सही खान-पान जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.