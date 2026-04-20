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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क राशिफल 20 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया पर इनकम में बढ़ोतरी और विदेशी प्रोजेक्ट्स के योग, जानें शुभ समय

कर्क राशिफल 20 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया पर इनकम में बढ़ोतरी और विदेशी प्रोजेक्ट्स के योग, जानें शुभ समय

Cancer Horoscope 20 April 2026: कर्क राशि वालों को विदेशी व्यापार से लाभ और नई डील मिलने के योग हैं. इनकम बढ़ेगी और संतान के नाम निवेश सफल होगा. स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप मिल सकती है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 01:41 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए आर्थिक उन्नति और सम्मान के नए द्वार खोलने वाली है. सर्वार्थ सिद्धि और सौभाग्य योग का मिलना आपके अटके हुए कार्यों में गति लाएगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "मुस्कान" लेकर आया है. विदेशी बाजारों में भारतीय माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने की खबर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को बड़ा मुनाफा दिला सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहे वैचारिक मतभेद आज सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से समाप्त होंगे. यदि आप नया शोरूम या ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो आज दो विशेष मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक. आय बढ़ाने की आपकी पुरानी प्लानिंग आज हकीकत का रूप ले सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. आपको किसी विदेशी डेलिगेशन को ट्रेनिंग देने या उनके साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साझा करने का बड़ा अवसर मिल सकता है. सीनियर्स का व्यवहार आज आपके प्रति सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण रहेगा; वे आपको ऑफिस के किसी बड़े निर्णय का हिस्सा बना सकते हैं. आपकी कार्यशैली और स्पष्टवादिता आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. वाशि योग के प्रभाव से खिलाड़ियों को किसी प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रवेश या स्कॉलरशिप मिलने के प्रबल योग हैं. यदि आप विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में बढ़ाया गया कदम सफल होगा. एकाग्रता बनी रहेगी और बौद्धिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का भाव रहेगा. संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए आज आप किसी बड़ी बीमा पॉलिसी या निवेश फंड की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में सुरक्षित और दूरगामी लाभ देगा. सामाजिक मोर्चे पर आप किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या सेवा शिविर का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपकी साख जनता के बीच बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन रिकवरी का है. पिछले दिनों की लंबी यात्राओं के कारण जो थकान शरीर में बनी हुई थी, वह आज पूरी तरह दूर होगी. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा (Fresh) महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करें. मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना कर्क राशि के लिए शुभ है?
    हाँ, अक्षय तृतीया पर चंद्रमा 11वें भाव में है. लाभ-अमृत के चौघड़िया (दोपहर 04:00 से 06:00) में काम शुरू करना विशेष फलदायी होगा.

2. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?
     आज नेटवर्किंग और विदेशी संपर्कों पर ध्यान दें. सीनियर्स से सलाह लेना आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?
    आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 01:41 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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