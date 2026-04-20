Aaj ka Kark Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए आर्थिक उन्नति और सम्मान के नए द्वार खोलने वाली है. सर्वार्थ सिद्धि और सौभाग्य योग का मिलना आपके अटके हुए कार्यों में गति लाएगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "मुस्कान" लेकर आया है. विदेशी बाजारों में भारतीय माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने की खबर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को बड़ा मुनाफा दिला सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहे वैचारिक मतभेद आज सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से समाप्त होंगे. यदि आप नया शोरूम या ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो आज दो विशेष मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक. आय बढ़ाने की आपकी पुरानी प्लानिंग आज हकीकत का रूप ले सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. आपको किसी विदेशी डेलिगेशन को ट्रेनिंग देने या उनके साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साझा करने का बड़ा अवसर मिल सकता है. सीनियर्स का व्यवहार आज आपके प्रति सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण रहेगा; वे आपको ऑफिस के किसी बड़े निर्णय का हिस्सा बना सकते हैं. आपकी कार्यशैली और स्पष्टवादिता आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. वाशि योग के प्रभाव से खिलाड़ियों को किसी प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रवेश या स्कॉलरशिप मिलने के प्रबल योग हैं. यदि आप विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में बढ़ाया गया कदम सफल होगा. एकाग्रता बनी रहेगी और बौद्धिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का भाव रहेगा. संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए आज आप किसी बड़ी बीमा पॉलिसी या निवेश फंड की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में सुरक्षित और दूरगामी लाभ देगा. सामाजिक मोर्चे पर आप किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या सेवा शिविर का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपकी साख जनता के बीच बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन रिकवरी का है. पिछले दिनों की लंबी यात्राओं के कारण जो थकान शरीर में बनी हुई थी, वह आज पूरी तरह दूर होगी. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा (Fresh) महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक)

ऑरेंज (ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करें. मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना कर्क राशि के लिए शुभ है?

हाँ, अक्षय तृतीया पर चंद्रमा 11वें भाव में है. लाभ-अमृत के चौघड़िया (दोपहर 04:00 से 06:00) में काम शुरू करना विशेष फलदायी होगा.

2. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?

आज नेटवर्किंग और विदेशी संपर्कों पर ध्यान दें. सीनियर्स से सलाह लेना आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा.

3. यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?

आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा.

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