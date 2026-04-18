Aaj ka Kark Rashifal 18 April 2026: कर्क राशि प्रीति योग से मार्केट में बढ़ेगा आपका दबदबा, विरोधियों के गढ़ में जाकर जीतेंगे डील
Cancer Horoscope 18 April 2026: कर्क राशि वालों का आज कार्यक्षेत्र में दबदबा रहेगा. बिजनेस विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. सेहत में सुधार दिखेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Kark Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए जोश और जुनून से भरा रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक है, जिसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी.
पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है. चन्द्रमा आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जो कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएंगे. शनि के शुभ प्रभाव और ग्रहों की अनुकूलता से आज आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे. काफी समय से चल रहे किसी बड़े विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से होगा. प्रीति योग के प्रभाव से आपके 'हिडन एनिमी' (गुप्त शत्रु) परास्त होंगे और मार्केट शेयर में बढ़ोतरी होगी. बिजनेसमैन के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा पावर और प्रॉफिट दोनों लेकर आएगी. आप प्रतिद्वंदियों के गढ़ में जाकर अपनी डील पक्की करने में सफल रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग हैं.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता (Specialty) साबित करने का है. आपकी कार्यकुशलता आपको मार्केट में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी. फ्रीलांसरों को डेटा सिक्योरिटी या तकनीकी क्षेत्र में बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. ऑफिस में काम करने का एक अलग ही 'नशा' और जोश आपमें देखा जाएगा, जिससे आपके सीनियर्स आपसे बेहद प्रभावित होंगे.
हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप लंबे समय से पैरों के दर्द या तलवों की जलन से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार महसूस होगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें. संतुलित आहार आपकी कार्यक्षमता को और बढ़ाएगा.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव आएंगे. शनि के शुभ प्रभाव से परिवार में स्थिरता आएगी और ससुराल पक्ष के लोग आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आपके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और नए प्रभावशाली लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे. पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मैदान पर अपनी ताकत दिखाने का है. आपकी सटीक रणनीति और आक्रामकता विरोधियों को पस्त कर देगी. वहीं, तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों को आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. एकाग्रता के साथ काम करना आपको बड़ी उपलब्धि दिलाएगा.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय
जरूरतमंदों को काले चने या वस्त्र दान करें, इससे शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे.
FAQs
1. आज कर्क राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा क्यों लाभदायक है?
आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट और सत्ता (Power) दिला सकती है, विशेषकर कठिन डील्स को क्लोज करने के लिए.
2. क्या आज पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेना सही है?
जी हाँ, शनि के शुभ प्रभाव के कारण आज पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने या उससे जुड़े विवाद सुलझने के प्रबल योग बने हुए हैं.
3. कार्यस्थल पर शत्रुओं से कैसे निपटें?
आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है; प्रीति योग के कारण आपके गुप्त शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे. बस अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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