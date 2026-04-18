हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 18 April 2026: कर्क राशि प्रीति योग से मार्केट में बढ़ेगा आपका दबदबा, विरोधियों के गढ़ में जाकर जीतेंगे डील

Aaj ka Kark Rashifal 18 April 2026: कर्क राशि प्रीति योग से मार्केट में बढ़ेगा आपका दबदबा, विरोधियों के गढ़ में जाकर जीतेंगे डील

Cancer Horoscope 18 April 2026: कर्क राशि वालों का आज कार्यक्षेत्र में दबदबा रहेगा. बिजनेस विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. सेहत में सुधार दिखेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 01:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kark Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए जोश और जुनून से भरा रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक है, जिसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है. चन्द्रमा आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जो कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएंगे. शनि के शुभ प्रभाव और ग्रहों की अनुकूलता से आज आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे. काफी समय से चल रहे किसी बड़े विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से होगा. प्रीति योग के प्रभाव से आपके 'हिडन एनिमी' (गुप्त शत्रु) परास्त होंगे और मार्केट शेयर में बढ़ोतरी होगी. बिजनेसमैन के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा पावर और प्रॉफिट दोनों लेकर आएगी. आप प्रतिद्वंदियों के गढ़ में जाकर अपनी डील पक्की करने में सफल रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग हैं.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता (Specialty) साबित करने का है. आपकी कार्यकुशलता आपको मार्केट में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी. फ्रीलांसरों को डेटा सिक्योरिटी या तकनीकी क्षेत्र में बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. ऑफिस में काम करने का एक अलग ही 'नशा' और जोश आपमें देखा जाएगा, जिससे आपके सीनियर्स आपसे बेहद प्रभावित होंगे.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप लंबे समय से पैरों के दर्द या तलवों की जलन से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार महसूस होगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें. संतुलित आहार आपकी कार्यक्षमता को और बढ़ाएगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव आएंगे. शनि के शुभ प्रभाव से परिवार में स्थिरता आएगी और ससुराल पक्ष के लोग आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आपके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और नए प्रभावशाली लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे. पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मैदान पर अपनी ताकत दिखाने का है. आपकी सटीक रणनीति और आक्रामकता विरोधियों को पस्त कर देगी. वहीं, तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों को आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. एकाग्रता के साथ काम करना आपको बड़ी उपलब्धि दिलाएगा.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 2

 आज का विशेष उपाय
 जरूरतमंदों को काले चने या वस्त्र दान करें, इससे शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे.

FAQs

1. आज कर्क राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा क्यों लाभदायक है?
आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट और सत्ता (Power) दिला सकती है, विशेषकर कठिन डील्स को क्लोज करने के लिए.

2. क्या आज पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेना सही है?
जी हाँ, शनि के शुभ प्रभाव के कारण आज पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने या उससे जुड़े विवाद सुलझने के प्रबल योग बने हुए हैं.

3. कार्यस्थल पर शत्रुओं से कैसे निपटें?
आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है; प्रीति योग के कारण आपके गुप्त शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे. बस अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 01:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 18 April 2026: कर्क राशि प्रीति योग से मार्केट में बढ़ेगा आपका दबदबा, विरोधियों के गढ़ में जाकर जीतेंगे डील
कर्क राशिफल 18 अप्रैल 2026 प्रीति योग से मार्केट में बढ़ेगा आपका दबदबा, विरोधियों के गढ़ में जाकर जीतेंगे डील
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 18 April 2026: मिथुन राशिफल प्रीति योग से चमकेगी किस्मत, कंपनी की वैल्यूएशन में होगा जबरदस्त इजाफा
मिथुन राशिफल 18 अप्रैल 2026 प्रीति योग से चमकेगी किस्मत, कंपनी की वैल्यूएशन में होगा जबरदस्त इजाफा
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 April 2026: वृषभ राशि 12वें चन्द्रमा से बढ़ेंगी मुश्किलें, मशीनरी ठप होने से बिजनेस में हो सकता है नुकसान
वृषभ राशिफल 18 अप्रैल 2026 12वें चन्द्रमा से बढ़ेंगी मुश्किलें, मशीनरी ठप होने से बिजनेस में हो सकता है नुकसान
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 18 April 2026: मेष राशि प्रीति योग से बिजनेस में मिलेगी वैश्विक सफलता, पुराने मित्र से मिल सकता है प्रेम प्रस्ताव
मेष राशिफल 18 अप्रैल 2026 प्रीति योग से बिजनेस में मिलेगी वैश्विक सफलता, पुराने मित्र से मिल सकता है प्रेम प्रस्ताव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
टेक्नोलॉजी
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget