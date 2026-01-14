हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 15 January 2026: संतान सुख, करियर में सफलता, धन लाभ के योग! जानें उपाय

Kark Rashifal 15 January 2026: संतान सुख, करियर में सफलता, धन लाभ के योग! जानें उपाय

Cancer Horoscope 15 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा, जिससे संतान पक्ष से जुड़े मामलों में सुखद परिणाम मिलने की संभावना है. दिन भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा और आप खुद को अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी.

कर्क राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन कार्यस्थल पर अपने काम को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए नए और रोचक विचारों को अपनाएंगे. आपकी कार्यशैली सीनियर्स को प्रभावित कर सकती है. हालांकि काम का बोझ बढ़ने से कुछ समय के लिए मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सही योजना और समय प्रबंधन से स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी. जल्दबाजी से बचना आज जरूरी रहेगा.

कर्क राशि व्यापार राशिफल:
बिजनेस में पॉजिटिव सोच और टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से अच्छा लाभ कमाने के योग बन रहे हैं. डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है. नए प्रयोग करने से पहले जोखिम का आकलन जरूर करें. साझेदारी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

कर्क राशि धन और आर्थिक स्थिति राशिफल:
आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों से बचेंगे तो भविष्य के लिए बेहतर स्थिति तैयार कर पाएंगे.

कर्क राशि सामाजिक और डिजिटल जीवन राशिफल:
सोशल मीडिया पर आपके विचारों और स्टेटस की चर्चा हो सकती है. लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपकी लोकप्रियता में इजाफा हो सकता है.

कर्क राशि नई पीढ़ी और जीवन संतुलन राशिफल:
न्यू जनरेशन को लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है. प्यार और काम दोनों को समान महत्व देकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि शिक्षा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में फोकस बना रहेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कर्क राशि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन राशिफल:
परिवार में किसी सदस्य की सेहत में सुधार आने से घर का माहौल बेहतर रहेगा. वुमन को घरेलू जिम्मेदारियों में राहत मिलेगी, क्योंकि लाइफ पार्टनर सहयोग करते नजर आएंगे.

कर्क राशि स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन उत्तम रहेगा. प्रकृति के सानिध्य में अधिक समय बिताने से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलेगी.

कर्क राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – व्हाइट
लकी नंबर – 5
अनलकी नंबर – 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

आज कर्क राशि वालों का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा और आप खुद को अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. संतान पक्ष से जुड़े मामलों में सुखद परिणाम मिलने की संभावना है.

कर्क राशि वालों के करियर और व्यापार के लिए आज क्या सलाह है?

कार्यस्थल पर नए विचारों को अपनाने से सीनियर्स प्रभावित होंगे. व्यापार में पॉजिटिव सोच और टेक्नोलॉजी के उपयोग से अच्छा लाभ हो सकता है.

आज कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए.

कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए आज क्या खास है?

परिवार में किसी सदस्य की सेहत में सुधार से माहौल बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू जिम्मेदारियों में राहत मिल सकती है.

पर्सनल कार्नर

