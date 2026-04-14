Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्क राशि के लिए मंगलवार को ग्रहण दोष से तनाव रहेगा।

बिजनेस में आर्थिक नुकसान से बचने हेतु लेन-देन में सावधानी बरतें।

नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों से अनबन व कार्य में रुकावटें आएंगी।

विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी व सेहत का ध्यान रखना होगा।

Aaj ka Kark Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (मृत्यु व संकट भाव) में गोचर कर रहे हैं. 8वें भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है. आज वाशि, सुनफा और शुक्ल योग के बावजूद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपकी राशि पर भारी पड़ सकता है. विशेषकर यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और बिना सोचे-समझे किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं. बिजनेसमैन को आर्थिक लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान होने के योग बन रहे हैं. मार्केट में कॉम्पिटिटर्स द्वारा छेड़ी गई 'प्राइस-वार' आपके प्रॉफिट मार्जिन को पूरी तरह खत्म कर सकती है. हालांकि, सप्लाई चेन में अचानक आए व्यवधान के कारण आपके पुराने ऑर्डर्स की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन नई डील करने से आज बचें. दोपहर 03:00 से 04:30 के राहुकाल में कोई भी वित्तीय निर्णय न लें.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में को-वर्कर के साथ छोटी सी बात पर अनबन हो सकती है, जो आपकी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाएगी. ऑफिस मीटिंग में आपके द्वारा बनाई गई प्लानिंग या प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे आपका मोरल डाउन हो सकता है. धैर्य रखें और शांत रहकर काम करें. राजनीति से जुड़े लोग आज डिजिटल सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें; आपका अकाउंट हैक होने या कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर होने की आशंका है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और संघर्ष का है. प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी आज आप पर भारी पड़ सकते हैं. एकाग्रता में कमी महसूस होगी और मन भटक सकता है. आज बिना पूरी रिसर्च के किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक मुद्दे पर अपना स्टैंड न लें, वरना हंसी के पात्र बन सकते हैं. शांत चित्त से केवल अपने मूल विषयों पर ध्यान केंद्रित करना ही आज आपके लिए श्रेयस्कर होगा.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. गलतफहमी के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, इसलिए संवाद के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. संतान की सेहत या उनके बदलते व्यवहार को लेकर आज मन अशांत रहेगा. बच्चों का स्वास्थ्य आज थोड़ा नाजुक रह सकता है, उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाकर रखें. स्वयं के लिए भी यात्रा के दौरान शारीरिक चोट लगने का डर है, अतः उत्तर दिशा की यात्रा अनिवार्य होने पर ही करें और पूरी सावधानी बरतें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: रेड (Red)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 9

आज का विशेष उपाय: ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं.

FAQs

1. आज बिजनेस में नुकसान से कैसे बचें?

आज नए निवेश और बड़े लेन-देन को टाल दें. उधार देने से बचें और मार्केट की 'प्राइस-वार' में सोच-समझकर कदम उठाएं.

2. ऑफिस में अपनी इमेज कैसे सुरक्षित रखें?

सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और दूसरों के काम में दखल न दें. अपनी बात को शालीनता से रखें और आलोचना को सकारात्मक रूप में लें.

3. सेहत को लेकर क्या सावधानियां जरूरी हैं?

आज बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और खुद भी ड्राइविंग करते समय या यात्रा के दौरान सचेत रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.