स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. मानसिक तनाव के कारण थकान, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन जरूर शामिल करें. पर्याप्त नींद लें और खुद को ओवरवर्क से बचाएं.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन को आज किसी भी तरह के निवेश से पहले आय और खर्च का पूरा आंकलन करना चाहिए. 14 जनवरी से पहले किसी नए प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में जाना नुकसान दे सकता है. कुछ पुराने फैसले अब परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें.
नौकरी और करियर राशिफल
ग्रहों की स्थिति फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए वर्कप्लेस पर सीनियर्स की सख्ती या कड़ी समीक्षा झेलनी पड़ सकती है. आपके काम में छोटी गलतियां भी बड़ी बन सकती हैं, इसलिए हर टास्क को दोबारा जांचकर पूरा करें. धैर्य और प्रोफेशनल अप्रोच से ही स्थिति संभलेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का दिन है. अनावश्यक खर्च आपकी टेंशन बढ़ा सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सौदा फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बजट बनाकर खर्च करें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.
लव और फैमिली राशिफल
घर में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. जीवनसाथी के इमोशन को समझना बहुत जरूरी है. जिद और तर्क से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. शांत रहकर बात करेंगे तो हालात आपके फेवर में आ सकते हैं.
शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. मन भटक सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास और सही टाइम टेबल से आप अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं.
भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
शुभ रंग: ग्रीन
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 1
उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 21 बार जप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक तनाव में कमी आएगी.
FAQs
1. क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना सही रहेगा
नहीं, आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला या निवेश टालना बेहतर रहेगा.
2. नौकरी में तनाव से कैसे बचें
अपने काम पर फोकस रखें, बहस से बचें और सीनियर्स की बातों को गंभीरता से लें.
3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें
योग, प्राणायाम और संतुलित डाइट को अपनाएं और पर्याप्त आराम लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.