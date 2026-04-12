Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नौकरी में मल्टी-टास्किंग से पुराने काम निपटाए जाएंगे।

व्यापारी विदेशी सहयोग से बिजनेस को ग्लोबल बनाएंगे।

पारिवारिक मनमुटाव दूर होंगे, जीवनसाथी से मतभेद संभव।

विद्यार्थियों को पिछली मेहनत का फल मिलेगा।

Aaj ka Kark Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव) में स्थित रहेंगे. सप्तम भाव का चन्द्रमा साझेदारी और संबंधों को प्रभावित करता है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और साध्य योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 तक और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय महत्वपूर्ण निर्णय टालें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील है. आप मल्टी-टास्किंग के जरिए कई पुराने पेंडिंग कामों को एक साथ सुलझाने में सफल रहेंगे. आपकी सॉफ्ट स्किल्स और बातचीत का प्रभावी तरीका आज किसी नाराज क्लाइंट को मनाने में काम आएगा. नई स्किल्स सीखने की आपकी ललक आपके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाएगी. ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यवस्थित होकर काम करने का है. आप कोई ऐसी बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं जो लंबे समय तक लाभ देगी. विदेशी सहयोग से नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आपके बिजनेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाएगा. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ विजन मैच होने से आप सटीक और त्वरित फैसले ले पाएंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. आप पुराने मनमुटाव दूर करके अपनों के और करीब आएंगे. हालांकि, चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) के साथ वैचारिक मतभेद या हल्की अनबन हो सकती है. संयम से काम लें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. संडे का दिन अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अच्छा है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फलदायी रहेगा. पढ़ाई में आपकी पिछली मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है. कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े कलाकारों (Artists) को उनकी अनूठी प्रतिभा के लिए विशेष प्रशंसा और सम्मान प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

संडे के दिन काम के दबाव के बावजूद आप अपनी सेहत और डाइट को बैलेंस रखने में सफल रहेंगे. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन आंखों और सिरदर्द का थोड़ा ध्यान रखें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन रणनीतिक सफलता का है. आपकी ज़मीनी पकड़ और खुफिया जानकारी आज पार्टी को किसी बड़ी साज़िश से बचा लेगी. समाज में परोपकार और दान-पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

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