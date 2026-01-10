हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Rashifal 11 January 2026: कर्क राशि को झटका, घर में बीमारी और ऑफिस की साजिश से बढ़ेगी परेशानी

Cancer Rashifal 11 January 2026: कर्क राशि को झटका, घर में बीमारी और ऑफिस की साजिश से बढ़ेगी परेशानी

Cancer Horoscope 11 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में हैं, जिससे घर-परिवार, भावनाएं और घरेलू जिम्मेदारियां अधिक प्रभाव में रहेंगी. दिन थोड़ा भावनात्मक हो सकता है, लेकिन सही सोच और संयम से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल
मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज ज्यादा एक्टिव रहना होगा. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन यदि आप पूरे फोकस के साथ काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे. वर्कप्लेस पर गॉसिप और बैक बाइटिंग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है. किसी सहकर्मी से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन सतर्कता से भरा है. कोई भी नई योजना लागू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. प्रतिस्पर्धियों से टकराव के बजाय स्मार्ट स्ट्रेटजी से आगे बढ़ें. विवाद से बचना आज आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप मार्केट में अपनी साख बनाए रख पाएंगे.

फाइनेंस राशिफल
खर्चों पर नियंत्रण रखें. अचानक कोई घरेलू खर्च सामने आ सकता है. निवेश या बड़ा लेन-देन फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
घर में किसी महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए परिवार को समय और भावनात्मक सहयोग दें. वर्क लोड के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे कुछ गलतफहमी हो सकती है. जीवनसाथी से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, वरना बात बढ़ सकती है.

हेल्थ राशिफल
लेडीज को स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए किसी भी नए या वायरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें. तनाव और गुस्सा से भीहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिव स्किल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. आज नई सोच और इनोवेशन से आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग – ऑरेंज
भाग्यशाली अंक – 8

उपाय
आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा.

Q2. क्या परिवार में कोई तनाव हो सकता है?
हां, सेहत और समय न दे पाने से थोड़ी चिंता रह सकती है.

Q3. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कैसा है?
क्रिएटिव कामों और आइडियाज के लिए दिन अच्छा है, बस ध्यान भटकने न दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 10 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026
और पढ़ें
